Ikke bare er det vanskelig å være åpen homofil i det armenske samfunnet.

Når din egen familie også fordømmer eller avviser deg, legger det utvilsomt sten til byrden. Det gjelder ikke minst for sårbare, usikre tenåringer.

Et ungt, homofilt par i Armenia ble til slutt så motløse at de innså at en tidlig, men lykkelig slutt er bedre enn et liv med undertrykkelse og hat.

Bakgrunnen skal ha vært at parets foreldre nektet å anerkjenne forholdet deres. Dessuten skal de ha mottatt trusler, men uvisst fra hvem.

Etter å ha delt bilde av sitt siste kyss hoppet Arsen og Tigran, hvor den ene skal ha vært 16-17 år og den andre litt eldre, sammen fra en bro.

Bildet, som de postet på Instagram, var ledsaget av teksten «Lykkelig slutt. Vi bestemte oss sammen for å dele bilder og ta de neste stegene.»

Ifølge New York Post, som viser til organisasjonen Pink Armenia, hoppet paret fra 90 meter høye Davtasjen bro nord i hovedstaden Jerevan.

Tragedien fant sted 20. oktober. I etterkant av selvmordet skal det ha rent inn hatefulle kommentarer på deres Instagram-konto.

På et av bildene viste det unge, håpefulle paret frem to allianse- eller gifteringer de hadde skaffet seg. Men det ble ingen livslang kjærlighet.

Likekjønnet samliv ble lovlig så sent som i 2003. Armenere har fortsatt sterke homonegative holdninger, der som andre steder i Kaukasus.

