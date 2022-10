annonse

Mange kjæledyr lider under manglende helsestell, gjerne fordi eierne har dårlig råd eller selv er vanskeligstilt.

Det er ikke bare A4-familier, ressurssterke par og andre gjennomsnittsborgere som har hund og katt. Kjæledyr finnes også i husstander med lav inntekt, for ikke å glemme rusmisbrukere, uteliggere og arbeidsledige.

Neste år åpner Dyrebeskyttelsen Norge en spesiell type veterinærklinikk i Oslo. Den skal finansieres med gaver og innsamlinger, og tilbyr veterinærtjenester til folk som rett og slett mangler penger til vanlig dyrlege.

annonse

Lisaklinikken, som den heter, skal ligge i nærheten av Oslo legevakt og andre steder som ressurssvake personer oppsøker. På nærliggende Grønland finnes det flere lavterskeltilbud rettet mot rusmisbrukere.

Les også: Folk dumper «koronakjæledyr»

– Det er vondt, når man er glad i mennesker og dyr, å se at dyr ikke får behandlingen de burde fått, fordi eieren ikke har penger, sier Caroline Holtet til Aftenposten.

annonse

– Mange mener at vanskeligstilte ikke skal eie dyr. Vi mener at også disse dyrene fortjener gode liv og sin faste dyrlege. Min erfaring er at disse dyreeierne bruker pengene de har, på mat til dyret sitt. Dyrene betyr mye for dem, men de klarer ikke kostbare veterinærutgifter.

Holtet er utdannet veterinær, og skal lede Lisaklinikken. Fra sin tidligere praksis erfarer Holtet at behovet for veterinærtjenester er større enn det som kommuniseres.

Saken fortsetter.

Holtet viser til at AniCura-klinikkene, hvor hun har arbeidet, en dag i året tilbød tjenester gratis. Det skal ha gitt stor pågang av folk med syke eller skadede dyr.

– Den siste gangen med åpen dag kom 200 dyreeiere som trengte hjelp til dyret sitt. Veterinærhjelp kan bli dyrt, hvis ulykken er ute. Mange mennesker lever fra hånd til munn, hver eneste dag. For dem er et gratis tilbud nødvendig for at dyret skal få hjelp.

annonse

Når det gjelder Lisaklinikken, er det likevel ikke bare å droppe innom. Det nytter heller ikke å gå dit hvis du har normal økonomi, men bare ønsker å spare litt penger. Man må i utgangspunktet få en «rekvirering» gjennom en av Oslos hjelpeorganisasjoner.

Les også: Sophie Elise, matministeren og Noah i budsjettdrama

På sikt vil Dyrebeskyttelsen Norge etablere en ordning med fosterhjem eller liknende hvor vanskeligstilte personer midlertidig kan plassere dyrene sine. Holtet forteller at mange rusmisbrukere i dag avslår tilbud om avrusning fordi de må forlate Fido eller Gråpus.

Foreløpig har Dyrebeskyttelsen Norge satt av en million kroner til drift av Lisaklinikken, mens Den norske veterinærforening bidrar med 50.000 kroner til et journalsystem.

– Vi vet at veterinærer må sende dyr hjem ubehandlet, fordi eiere ikke kan betale behandlingen. Det er også en påkjenning for veterinærene. (…) Ved vanlige klinikker får de kun det som Mattilsynet dekker. I realiteten betyr det kun penger til avliving, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, til Aftenposten.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT