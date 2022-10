annonse

Med Jonas Gahr Støres velsignelse vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la billettkontrolløren legge deg i bakken.

I dag har billettkontrollører på offentlig transport ikke lov til å fysisk holde deg tilbake hvis du blir tatt uten gyldig reisebevis og nekter å betale gebyr eller oppgi personalia. Hvis de forsøker å stanse deg, begår de en straffbar handling.

Det gjelder vel å merke bare billettkontrollører som er innleide vektere, ikke kontrollører som er ansatt i transportselskapet. Flertallet av billettkontrollører på buss, trikk og t-bane er innleide vektere, og kan ikke anholde noen.

Når det gjelder togselskaper som Vy, er konduktøren ansatt, og kan sperre veien din eller blokkere døren frem til politiet ankommer.

Nå går samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) inn for at også innleide vektere fysisk skal kunne holde snikere tilbake, skriver TV 2.

– Ryktene går om at man bare kan stikke fra boten. Det gjør at selskapene mister penger, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen. Hun legger til at sniking bare har økt i omfang under corona-pandemien.

For flere har stigende mat- og strømpriser under Støre-regjeringen har gjort det vanskeligere å få råd til kollektivtransport, men også her strammes det nå inn. I verste fall kan du bli lagt i bakken i medpassasjerenes påsyn.

Saken fortsetter.

Politiets Fellesforbund, som organiserer ansatte i politiet, er bekymret for at statens voldsmonopol vil svekkes hvis vektere fra private selskaper skal begynne å bruke fysisk makt mot borgerne.

– Vi er sterkt imot at folk uten kunnskap eller opplæring i å håndtere situasjoner hvor det kan være nødvendig med fysisk makt kan plasseres bort til en tredjepart, sier Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Regjeringens budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti støtter ikke forslaget. Justispolitisk talsmann Andreas Sjalg Unneland mener det «er med på å undergrave statens autoritet» at «stadig mer myndighet og maktutøvelse delegeres til private selskaper», og ber Nygård dra i snoren og stanse forslaget.

