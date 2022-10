annonse

I dette mellomvalget har Demokratene problemer med å trekke til seg svarte velgere, som de har tatt for gitt i flere tiår.

Etter hvert som mellomvalget i USA nærmer seg, har fremtredende demokrater problemer med å trekke til seg svarte velgere som er lei av stigende inflasjon, stigende kriminalitet og ulovlige innvandring.

I et 2021-intervju med journalisten Graham Bensinger som igjen har gått viralt, forklarer rapperen og skuespilleren Ice Cube at svarte amerikanere ikke har fått mye igjen for å ha stemt på demokratene i flere tiår.

I samtalen sa Ice Cube at Biden-administrasjonen så langt ikke hadde klart ta meningsfulle steg for å gjennomføre hans manifest kjent som «Kontrakten med svarte Amerika», som legger frem en «oppskrift for å oppnå rase økonomisk rettferdighet.»

– De har ikke gjort noe for å gjennomføre det. Jeg har hatt en samtale med en assistent for presidenten, men ingen samtale med presidenten. Ingen annen fremdrift, sier han.

– Ubetinget lojalitet

På spørsmål om kritikken Ice Cube har fått for å ha holdt et møte med president Donald Trump i sin tid, sier han at folk antar at «svarte mennesker er ubetinget lojale mot demokratene».

– Jeg tror bare at folk ikke forstod nøyaktig hvor jeg kom fra. Og folk er virkelig vant til å se svarte gå til den ene siden, til Det demokratiske partiet, sier han og fortsetter:

– Vi har gjort det i lang tid som folk, og vi har egentlig ikke fått tilbake så mye som vi burde. Og jeg tror det er viktig å engasjere seg med begge sider, og ikke bare den ene siden, for hvis den ene siden du engasjerer deg med ikke svarer, er det ingen steder å henvende seg.

I 2020 anklaget Ice Cube Demokratene for å ignorere «kontrakten med svarte Amerika» og sa at partiet fortalte ham at de ville ta opp problemet «etter valget».

Han sa også at Trump-kampanjen har snakket med ham om initiativet og som et resultat «gjort noen justeringer» til Trump-kampanjens «Platinum Plan» – et veikart for økonomiske, utdanningsmessige og finansielle investeringer i svarte samfunn.

