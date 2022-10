annonse

Den solidariske rødgrønne regjeringen ville flå de rike hardere, men rammer alle som sparer til pensjon i vanlige aksjefond.

En av dem er Jenny Lund (42), og hun mener det er urettferdig. Småbarnsmoren bor i Mysen i Østfold med mann og tre barn. Hun er leder i Moneypenny, som er Norges største økonominettverk for kvinner.

Jenny har jobbet redusert i flere år for å kunne tilbringe mer tid med barna og det har vært et bevisst valg. Men da vil hun ende opp som minstepensjonist, og har derfor i mange år spart litt hver måned i aksjefond.

Men når hun en dag skal ta det ut, blir det mindre. For den rødgrønne regjeringen har økt skatten på fondssparing med nesten 20 prosent.

– På en måte så rammer det faktisk de som har mindre penger. For hvor skal de sette penger slik at de skal vokse? Hvilke produkter er det? Hvor er det? Det er fond. Skatteøkningen rammer småsparerne hardere enn rikingene, sier hun til NRK, og legger til:

– Jeg synes det er grådig å ta en så stor del av kaka. Det virker som om det har vært et hastverk, at man skal ta de rike. Og så har man glemt at det finnes noe som heter småsparere også, sier Jenny.

Men Jenny føler seg ikke så veldig rik.

– Når man prøver sitt beste for å sikre seg, og spare pengene. Da bør man jo få beholde avkastningen sin på linje med sparing i bank, sier hun.

