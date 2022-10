annonse

Pensjonister kan nå se frem til 3.000 kroner i julegratiale, i en tid med stigende mat- og strømpriser.

Dessverre er det ikke statsminister Jonas Gahr Støre som står for utdelingen. Snarere er det Tysklands forbundsregjering som vil gi alle pensjonister 300 euro ekstra å rutte med som en engangsutbetaling.

Bonusen er del av regjeringens tredje krisepakke for å gi husholdninger og bedrifter avlastning i møte med de rekordhøye energiprisene. Etter planen skal pengene utbetales i god tid før jul. Alle som mottar pensjon fra det offentlige, får automatisk pengene inn på konto, uten å søke.

Det er imidlertid gjort unntak for tyske pensjonister bosatt i utlandet. Bonusen gis derimot til utlendinger som lever i Tyskland og som har full skatteplikt dit, inkludert de som mottar pensjon fra andre EU-land.

En annen ulempe er at bonusen regnes som inntekt og derfor må betales vanlig inntektsskatt av, men likevel ingen trygdeavgift.

Focus.de skriver at bonusen kan komme til å dytte manges pensjon over en grense som gir dem større skatteregning. For en pensjonist som mottar 16.800 euro i året, skal bonusen kunne øke skatten fra 294 til 349 euro.

Her i Norge får pensjonister en skattelette på 1.000 kroner i 2023, skriver DNB Nyheter. Dette skjer ved at bunnfradraget for pensjonsinntekt økes. Statsminister Støre beskyldes imidlertid for å gi med den ene hånden og grafse til seg med den andre.

Saken fortsetter.

Samtidig økes formuesskatten for pensjonister som har nedbetalt bolig og penger på bok, hvis regjeringens forslag til statsbudsjett passerer Stortinget. Alle med nettoformue fra 1,7 millioner kroner må fra 2023 punge ut med en prosent.

I tillegg kommer økte egenandeler på en rekke helsetjenester. DNB Nyheter har laget følgende oppsummering av pensjonistenes utgiftssjokk:

Egenandelene økes med 3 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser.

Egenandelen for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet, økes fra 1. januar. Øvrige egenandeler økes fra 1. juli som tilsvarer en økning på 1,5 prosent for året under ett.

Regjeringen foreslår også å øke den prosentvise egenbetalingen til 50 prosent for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Regjeringen foreslår også å øke egenandelstaket for frikort fra 2921 kroner til 3040 kroner for 2023.

Pensjonistforbundet har gått så langt som å si at «eldre er usynlige» i statsbudsjettet 2023. Herunder er de «mest skuffet over at det ikke gis noe ekstra til de med lav pensjon», heter det i en pressemelding fra forbundet.

– Vi er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer eldre med lave pensjoner i statsbudsjettet for 2023, uttaler Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Lav sats for minstepensjon i Norge er for tiden 173.025 kroner, eller 14.400 i måneden, ifølge Nav. Dette gjelder for personer født i 1953 og tidligere. Personer født fra og med 1963 har garantipensjon på 193.862 kroner. Personer født i årene fra 1954 til 1962 har varierende satser, viser Navs oversikt.

