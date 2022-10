annonse

Kaller fenomenet for «kinesiske servicesentre».

Etter å ha blitt anklagd for å ha ulovlige utenlandske politistasjoner i flere land, inkludert Nederland, kaller talsmann for Kinas utenriksdepartements, Wang Wenbin, disse påstandene for «rett og slett usanne» i en nylig uttalelse.

Dette kommer etter en menneskerettighetsgruppe publiserte en rapport i forrige måned, som tyder på at disse ulovlige politistasjonene blir brukt til å trakassere dissidenter og har som mål å bringe dem tilbake til Beijing.

Utenriksdepartementets talsmann benekter imidlertid disse påstandene og kaller fenomenet for «kinesiske servicesentre», som har hjulpet folk som ikke har kunnet komme hjem under Covid-19-pandemien. Videre uttalte han at sikkerhetstjenestemennene på disse stasjonene «strengt overholder internasjonal lov» og «fullstendig respekterer andre lands rettslige suverenitet.»

Nederland etterforsker nå aktivitetene til de såkalte politisentrene. Det nederlandske utenriksdepartementet har tidligere uttalt at siden den kinesiske regjeringen «aldri informerte» dem om disse sentrene gjennom diplomatiske kanaler, gjør det dem «ulovlige».

Rapporten med tittelen «110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild,» publisert av Safeguard Defenders, en Spania-basert menneskerettighets-NGO, konkluderer med at Kina har åpnet 54 slike stasjoner i 30 forskjellige land land inkludert Europa, Storbritannia, USA, Canada og Irland.

