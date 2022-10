annonse

Lan Marie Berg (MDG) kritiserer regjeringen for å sende enorme ekstrainntekter fra salg av olje og gass rett til Oljefondet.

– Det ser ikke bra ut at vi fyller på pengebingen vår mens våre naboer tømmer lommene og Ukraina går inn i en kald og blodig vinter, sa Berg i Stortinget.

VG skriver at Berg tok ordet etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde redegjort for krigen i Ukraina og sikkerhetspolitiske følger av den.

annonse

Les også: Redaktør: Frp er mer nedrig enn krigsprofitører (+)

Lan Marie Berg fortalte at Norge vil tjene 900 milliarder kroner ekstra på høye energipriser i 2022, og ytterligere 1000 milliarder neste år, og at disse pengene går rett inn i Oljefondet. Hun sa videre at flere europeiske ledere har kalt Norge for en krigsprofitør, blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Jeg tror Nansen hadde blitt dypt opprørt om han visste at Norge beholder disse pengene selv, sa Berg.

annonse

Les også: Oslos karbonfangst blir enda dyrere: – Milliarder av kroner rett i dass (+)

Kynisk og pengegrisk krigsprofitør

Berg skriver på TV 2s nettsider at mens våre europeiske naboland står i en dyp energikrise, får regjeringens politikk Norge til å framstå som en kynisk og pengegrisk krigsprofitør.

– De ekstra 1900 milliardene Norge har tjent på salg av gass tilhører også Europa, som har betalt de skyhøye prisene på gass, og de fattige landene som lider under høye matvare- og energipriser som følge av krigen i Europa og klimaendringene norsk olje og gass har bidratt til, skriver hun, og fortsetter:

– I stedet velger regjeringen å grovt svikte forpliktelsen om én prosent av BNP i bistand – med argumentet at Norge rett og slett tjener for mye penger.

annonse

Hun ber regjeringen «slutte å bruke situasjonen til å presse et sårbart Europa til å binde seg til mer langsiktige avtaler om olje og gass» og mener at den heller hjelpe EU med en storstilt investering i fornybar energi.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT