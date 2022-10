annonse

Mange sykehus varsler nå om en økende strøm av pasienter som ikke er smittet av covid-19. Samtidig øker dødeligheten i Norge og Europa.

– Jeg er bekymret. Allerede nå har vi nådd pasienttall som vi hadde ventet først i 2025, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen til NRK, og legger til:

– Vi har aldri færre enn 100 pasienter hver dag. Det er godt voksne mennesker med alle mulige lidelser. Vi forstår ikke hvorfor.

Rasmussen er akuttspesialist ved Drammen sykehus, og nå opplever han en urovekkende tendens. Han har vært i kontakt med flere andre akuttmottak, og alle rapporterer om en mystisk økning i antall pasienter.

– Det er ingen sykdommer som peker seg spesielt ut. Det er bekymringsfullt, sier Rasmussen. Nesten ingen er covid-syke. Dødstallene øker. Det registrert en økt dødelighet på mer enn 10 prosent hittil i år.

– Dette er mer enn vi hadde ventet. Tallene er delvis uforklarlige, sier demograf Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå til NRK.

– Vi er kjent med at pågangen ved sykehusene har vært vedvarende høy de siste månedene. Vi er bekymret, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad. Han frykter at influensa kombinert med en ny koronabølge i vinter, kan føre til økt press i helsetjenesten, og at den økte dødeligheten kan være en senvirkning av fjorårets pandemi.

– Vi har hatt en underdødelighet under pandemien. De som ennå ikke har blitt rammet av pandemien er blitt eldre, og er dermed mer utsatt. Det kan også gjenspeiles i en økt sykdomsforekomst i befolkningen, sier Nakstad.

