annonse

Raytheon Technologies har levert to sofistikerte NASAMS luftvernsystemer til USAs regjering. Det norskutviklede våpenet skal videresendes til Ukraina snarest.

– Vi har nettopp levert to NASAMS-systemer. Vi leverte to av dem til regjeringen for et par uker siden. De blir installert i Ukraina umiddelbart, sa administrerende direktør i Raytheon, Greg Hayes, i et intervju på CNBCs «Squawk on the Street» tirsdag.

– Det er et luftvernsystem med kort rekkevidde, og det kan ta ut alt på himmelen, fra droner til ballistiske missiler til jagerfly, presiserte han.

annonse

Russland har de siste to ukene brukt missiler og droner til å bombardere Ukrainas sivile infrastruktur, inkludert strømnettet. Det norskutviklede luftforsvarssystemet vil gi ukrainerne en mulighet til å forsvare seg bedre mot russiske luftangrep.

USA har lovet å levere de to første NASAMS-systemene innen uker og ytterligere seks over en lengre tidsramme.

USAs president Joe Biden lovet under en samtale denne måneden Ukrainas president Volodomyr Zelensky å fremskynde forsendelser av NASAMS.

annonse

En høytstående tjenesteperson i Pentagon sa mandag at NASAMS forventes å bli levert «i løpet av de neste par ukene» og at Ukraina vil kunngjøre når de er i landet og i drift.

– Det amerikanske militæret vil fortsette å jobbe hardt for å få dem dit så raskt som mulig, sa vedkommende.

Økt etterspørsel

Raytheon har sett økende etterspørsel etter sine produkter siden Russlands invasjon av Ukraina og forventer å se flere bestillinger av NASAMS «innen kort tid».

– Vi ser også en betydelig global etterspørsel etter avanserte luftvernsystemer, spesielt i Øst-Europa, ettersom konflikten mellom russerne og Ukraina dessverre fortsetter, sa Hayes.

annonse

USA har gitt mer enn 17 milliarder dollar i militærhjelp siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, og innført en lang rekke sanksjoner mot Moskva.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT