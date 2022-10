annonse

Forum for utvikling og miljø påstår at politikernes klimasnakk ikke lenger er troverdig.

– Norge reiser til COP27 i Egypt som verdens sjuende største oljeeksportland, med en inntjening på 832 milliarder kroner i 2021, skriver representanter for ForUM i Klassekampen.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) består av rundt 60 norske organisasjoner, blant annet Flyktninghjelpen, Amnesty International Norge, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom.

Deres visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. ForUM har kunnskap om og utvikler politikk innen feltene klima, miljø, utvikling, fred og menneskerettigheter.

– Oljeselskapene jekker opp investeringsanslagene til 167 milliarder kroner i år. Våre politikere liker å fremstå som fremoverlente og leverende på klimaløfter og klimamål.

– Dette bildet er ikke lenger troverdig, ettersom bare rundt fire prosent av klimagassutslippene er kuttet siden 1990. Det norske målet om 55 prosent kutt innen 2030, det vil si innen sju år, virker uoppnåelig.

ForUM mener at Norges politikk er dobbeltmoralsk fordi vi fører en politikk for å øke produksjonen på norsk sokkel samtidig som vi lover å kutte utslipp av CO2. Vi «viser ingen vilje til reell handling dersom det kan gå ut over egen inntjeningsevne», påstår de.

– Sett opp imot myndighetenes manglende vilje til rettferdig klimafinansiering til land i Sør, blir dette skammelig. Skal Parisavtalen lykkes må alle land yte i samsvar med prinsippet om en rettferdig ansvarsfordeling – felles, men differensiert ansvar og kapasitet, skriver de, og fortsetter:

– Norges manglende klimavilje når det gjelder egne utslippskutt, utfasing av fossil industri og klimafinansiering står ikke i stil med alvoret. Nå må vi gå foran i Egypt og vise vilje til handling selv om det ikke ser ut til å lønne seg for oss selv. Alt annet vil være et brudd med Parisavtalen.

