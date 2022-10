annonse

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf, mener rasismeparagrafen var ment å verne samfunnet, ikke enkeltindivider, mot hatytringer, og ber Stortinget vurdere å endre loven.

Kierulf får støtte av leder av Justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen. Han frykter at loven slik den praktiseres i dag bidrar til en nedkjølingseffekt på ytringsfriheten og hemmer det offentlige ordskiftet.

Les også: Sjokk-bombe fra jurist: Rasisme-paragrafen kan ha blitt feilpraktisert

annonse

– Folk tåler kanskje ikke like mye som før, og det skal veldig lite til før man føler seg krenka på vegne av seg selv og sin gruppe. Vi har saker gående for domstolen nå der personer mener seg utsatt for hat fordi de har blitt feilkjønnet, sier han til Dagsavisen, og legger til:

– Den absolutte troen på at alt skal løses ved å lage en lov, det vil jeg advare sterkt mot. Vi må håndtere disse tingene som voksne mennesker uten å slå loven i hodet på hverandre. Politiet bruker nå altfor mye ressurser på å etterforske hatkriminalitet.

Les også: Erlend Wiborg om Rødt-politiker: – Prøver å skape inntrykk av en rasisme som ikke eksisterer (+)

annonse

Frp vil fjerne rasismeparagrafen helt. Amundsen sier det er vanskelig å sette grenser for hva som er hat og krenkelser, og etterlyser større fokus på trusler.

– Anvendelsen av rasismeparagrafen bidrar til at man ikke skiller mellom de virkelig alvorlige uttalelsene, truslene, og det som må kalles meningsytringer eller feil bruk av ord noen føler seg krenket av, sier Amundsen.

Han er positiv til debatten, og ser frem til at saken tas opp i Stortinget.

– Det handler også om hvor høyt dette prioriteres i justisdepartementets lovarbeid. Flere må se at dette legger beslag på politiressurser og går på bekostning av andre saker, sier han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse