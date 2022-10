annonse

Fra Demokratene til INP til uavhengig på fire måneder.

I 2019 ble Nils Nilsen innvalgt i Kristiansand bystyre etter at Demokratene fikk 13,4 prosent av stemmene i sørlandshovedstaden og dermed ble tredje største parti.

Om ikke bystyrets enfant terrible kan Nilsen neppe sies å være en typisk kommunepolitiker. Allerede i 2020 fikk Nilsen kraftig kritikk fra bystyrets flertall for å ha brutt det etiske regelverket ved å sende e-poster med en rekke påstander mot flere personer.

Bedre ble stemningen ikke da Nilsen, som også er administrator for Facebook-gruppen Sørlandsnyhetene, postet et innlegg hvor han kaller ordfører Jan Oddvar Skisland «evneveik som ordfører og politiker». Hendelsen fant sted i fjor høst.

Juni 2022 toppet det seg da Nilsen forlot Demokratene etter å ha blitt erklært uønsket. Samtidig beskyldte han partiet for å tiltrekke seg rasister, og kalte lokallagsleder Vidar Kleppes lederskap en krise. Partiet avviste Nilsens beskyldninger.

I august gikk Nilsen over til Industri- og næringspartiet (INP). Vanlig kutyme på Stortinget og i kommunestyrene er at en som forlater partiet han eller hun ble innvalgt for, anses som uavhengig, også når vedkommende melder seg inn i et annet parti.

Da ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) under et bystyremøte tidligere denne uken nektet å godta INP som Nilsens partipolitiske tilhørighet som folkevalgt, reagerte Nilsen med kjeft og leven. Han avbrøt tilsynelatende sitt innlegg på talerstolen, og stilte seg deretter foran ordførerpodiet og pekte på Skisland. Se video av opptrinnet hos NRK.no.

Saken fortsetter.

Nå meddeler fylkesleder Kjell Sandvik i Agder INP at Nilsen med umiddelbar virkning er fratatt sitt medlemskap» i partiet. Det gis ingen opplysninger om hvilke personer som har tatt beslutningen, ei heller hva som er forskjellen på fratatt medlemskap og eksklusjon.

Partieier Owe Ingemann Waltherzøe, som er kjent for å stikke frem sitt navn og ansikt der hvor det er mulig, tar også seg selv med i beklagelsen til Kristiansand bystyre.

– På vegne av industri- og næringspartiet (INP) i Agder, partiet sentralt og partileder Owe Ingemann Waltherzøe vil vi rette en dyp beklagelse ovenfor ordfører og bystyrerepresentanter for de ulemper og tildragelsene vårt medlem har forvoldt det politiske landskapet i Kristiansand, heter det i en uttalelse fra partiet.

