Kan bety store problemer for Demokratene fremover.

Nå støtter 40 prosent av latinamerikanere og 21 prosent av svarte Det republikanske partiet, rapporterer USA Today.

– Spørsmålet om inflasjon – og følelsen av at Det hvite hus ikke har gjort nok for å ta tak i det – hjelper republikanerne med å oppnå betydelige inntog blant latinamerikanske og svarte velgere, begge demografiske grupper som demokratene lenge har stolt på for støtte, skriver avisen.

For kontekst, tilbake i 2020, fikk tidligere president Trump 12 prosent av de svarte og 32 prosent av de latinamerikanske stemmene.

Hvis USA Today-tallene holder seg på valgnatten, er det trolig slutten på Det demokratiske partiets nære monopol på stemmer fra USAs minoritetsmiljøer.

Selv om republikanerne ender opp med å få 15 til 18 prosent av de svarte stemmene, vil det være en «game-changer».

På spørsmål om generell partitilhørighet, har amerikanske velgerne byttet preferanser siden forrige gang USA Today stilte spørsmålet i juli. I dag leder Det republikanske partiet med fire prosentpoeng – 49 mot 45 prosent. Tilbake i juli lå Republikanerne bak med fire prosentpoeng – 44 mot 40 prosent.

Totalt sett har partiet økt sin støtte med ni prosentpoeng blant amerikanske velgere (opp til 49 prosent fra 40) siden juli.

