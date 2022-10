annonse

Tesla-sjef Elon Musk har sparket flere toppledere på Twitter, etter å ha offisielt tatt kontroll over selskapet torsdag kveld.

En kilde med kunnskap om saken fortalte FOX Business at Twitter-sjef Parag Agrawal, finansdirektør Ned Segal, og Vijaya Gadde, leder for juridisk politikk, tillit og sikkerhet, ble sparket. Musk hadde tidligere anklaget de tre for å villede ham og investorer over antallet falske kontoer på plattformen.

Agrawal, Segal og Gadde skal ha blitt geleidet fra bygningen etter å ha blitt sparket.

Musk sa tidligere at han hadde planer om å kutte Twitters bemanning fra rundt 7500 til rundt 2000 ansatte, en nedgang på nesten 75 prosent.

Lang kamp

Grepet kom etter at Musk avsluttet en kjøpsavtale på 44 milliarder dollar for å overta Twitter, og avsluttet en måneders lang saga som begynte i april, da han opprinnelig signerte en avtale om å kjøpe selskapet. Musk trakk seg ut av avtalen i juli etter å ha anklaget selskapet for å ikke ha gitt nok informasjon om bot-kontoer.

En juridisk kamp fulgte, som kulminerte med at en dommer i Delaware beordret begge sider om å avslutte avtalen innen en frist til 28. oktober. Tidligere denne måneden tilbød Musk å gå gjennom sitt opprinnelige forslag om å kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar. Twitter sa at de hadde til hensikt å avslutte transaksjonen etter å ha mottatt Musks tilbud.

Musk ruslet inn i selskapets hovedkvarter i San Francisco onsdag med en porselensvask, endret Twitter-profilen sin til «Chief Twit» og tvitret «Entering Twitter HQ – la det synke inn!»

Tidligere torsdag sa Musk at han kjøpte plattformen for å hjelpe menneskeheten, og at han ikke ønsket at den skulle bli et «fritt for alle-helvete».

– Grunnen til at jeg anskaffet Twitter er fordi det er viktig for sivilisasjonens fremtid å ha et felles digitalt bytorg, der et bredt spekter av meninger kan diskuteres på en sunn måte, uten å ty til vold, skrev Musk.

– Det er for øyeblikket stor fare for at sosiale medier vil splintre inn i ytre høyre og ytterst venstreorienterte ekkokamre som genererer mer hat og splitter samfunnet vårt, la han til.

Fakta om Elon Reeve Musk

* Født 28. juni 1971 i Pretoria, Sør-Afrika.

* Faren er sørafrikansk, moren canadisk.

* Har universitetsutdanning i fysikk og økonomi fra University of Pennsylvania i Philadelphia i USA.

* Står bak blant annet elbilprodusenten Tesla og romfartsselskapet SpaceX. Var også en av grunnleggerne av betalingstjenesten PayPal.

* Verdens rikeste person, med en formue på 212 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Kilde: Wikipedia, Store norske leksikon, Britannica.

