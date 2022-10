annonse

Hvorfor skal det være slik i Norge at de som sparer skal straffes med formuesskatt, mens det skal lønne seg å sløse bort pengene? spør en samfunnsdebattant.

– Forvarselet om at noe skummelt var igangsatt var når vi fikk en bonde til finansminister –skulle tatt seg ut å sette en siviløkonom som agronom. Jeg er siviløkonom og jeg har prøvd – det gikk ikke bra, skriver massør, økonom, oppdretter og fotballtrener Svein Bakke i iLaks, og retter skytset mot politikere:

– Politikere er visst blitt en profesjon – det betyr at de fjerner seg fra virkeligheten, de fjerner seg fra kunnskap om å jobbe i næringslivet og de fjerner seg fra kompetansen om vanlige folk.

Bakke sier at tordenværet begynte i juni da et A4-ark fra politikerne kom i postkassen. Formuen på oppdrettstillatelser ble mangedoblet. «Ut av det blå, et tydelig venstrehåndsarbeid», mener han.

«Så kommer hammerslaget – det privateide næringslivets armageddon», skriver han videre. Formuesskatten fikk en trippeløkning gjennom tidligere nevnte verdsetting av oppdrettstillatelser, økning av skattesatsen og reduksjon av fradraget for å eie aksjer.

– Jeg befinner meg nå i en posisjon hvor jeg er redd for fremtiden. Jeg er redd for de som styrer dette landet. De dyrker seg selv og beriker seg selv på bekostning av vanlige folk. Jeg kan ikke sitte stille i båten og se den økonomiske tsunamien komme å ta meg og min familie.

Bakke avslutter innlegget sitt med disse ordene:

– Jeg må gjøre noe. Norge vil ikke ha meg – en massør, økonom, oppdretter og fotballtrener. Jeg har bestilt takst på huset. Heldigvis det eneste jeg eier og har – ikke har jeg hytte, ikke fly, ikke båt. Jeg må flytte. Jeg er et vanlig menneske, og vanlige folk blir kjeppjaga ut av dette landet.

