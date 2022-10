annonse

Per-Gunnar Skotåm kan bli Rødts toppkandidat i Nordland i fylkestingsvalget 2023.

Rød Ungdom (RU) truer da med å bryte med moderpartiet. Skotåm har nemlig forbindelser med nettavisen Steigan.no.

– RU er i tenkeboksen på både samarbeid og om vi kan drive valgkamp for Rødt Nordland hvis Per-Gunnar Skotåm blir førstekandidat, sier sentralstyremedlem Jorid Kristensen i RU til Klassekampen.

annonse

Skotåm trakk seg tidligere i år som landsstyremedlem i Rødt etter å ha fått mye kritikk for sin rolle i Steigan.no. I et landsstyrevedtak 8. mai i år skrev Rødt at Steigan publiserer konspirasjonsteorier og at nettavisen går imot partiets politikk.

Les også: Pål Steigan var tema for debatt han ikke fikk være med på – NRK beklager

Landsstyret oppfordret alle Rødt-medlemmer som hadde aksjer i Steigan.nos driftsselskap, Mot Dag AS, om å selge seg ut. Men Skotåm er også styreleder der, og er med 5,85 prosent av aksjene nest største aksjonær etter Pål Steigan.

annonse

– Det er ingen som er nominert enda, det er bare et utkast som har kommet fra komiteen, sier Kristensen i RU, og legger til:

– Om han trekker seg som styreleder og kvitter seg med aksjene, er det fint, men vi er usikre på om det er nok. Han har i sin rolle som styreleder i Mot Dag, bidrar til å så tvil om hans lojalitet ligger til prosjektet til Steigan eller Rødt, og det vil kreve mye for å bygge opp RUs tillit til Per-Gunnar Skotåm på nytt.

Saken fortsetter.

Men Skotåm har ingen planer om å trekke seg som styreleder i Mot Dag AS, eller selge aksjene, slår Skotåm selv fast overfor Klassekampen.



– Det er mitt valg hvor jeg er styreleder, og hvor jeg ikke er det. Jeg utfordrer de som kritiserer meg, til å utfordre meg på mine standpunkter, for det virker det ikke som de gjør.

annonse

– Nå er det noen som prøver å stigmatisere meg, men så vidt jeg skjønner, går det på andre ting enn mine politiske standpunkt og det politiske arbeidet jeg har gjort.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT