Iranske droner har vist seg å være en stor utfordring for Ukrainas væpnede styrker.

Ifølge The National Interest kan flere tusen iranske droner være på vei til Ukraina ettersom russiske styrker fortsetter å bruke dem til å angripe pansrede kjøretøy, luftvernsystemer, konsentrasjoner av tropper og mobilt artilleri. De iranske «kamikaze»-dronene kan angripe fra områder så langt som 2500 kilometer unna.

Dronene opererer også i lavere høyde og kan skytes opp fra enheter i umiddelbar nærhet. Til slutt kan denne typen droner også utføre etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsoppdrag (ISR), noe som gjør ukrainske pansrede kjøretøyer, formasjoner eller artillerisystemer mer sårbare for angrep.

Pentagon har ikke bekreftet det nøyaktige antallet «Shahed 136»-droner som Russland bruker i krigen, men har gjort det klart at økte forekomster av russiske dronesvermer i tiden fremover ikke vil være overraskende.

– Vi vet at Iran har gitt Russland droner for bruk på slagmarken i Ukraina. Selv om jeg ikke har noe spesifikt å si når det gjelder potensielle fremtidige leveranser, vil vi ikke bli overrasket hvis dette blir tilfelle, sa en tjenestemann i Pentagon nylig til journalister under en pressekonferanse.

Stor utfordring

Et stort antall droner som flyr sammen er vanskelig å nøytralisere med kinetiske våpensystemer. Rekkevidden til disse dronene kan også vise seg å være problematisk, ettersom ukrainske styrker som opererer på sikre avstander utenfor russisk artilleris rekkevidde kan ende opp med å bli uventet sårbare. Slike våpen utgjør derfor en alvorlig trussel mot ukrainske styrker, ettersom de kan være vanskelige å forsvare seg mot.

Elektroniske krigføringssystemer kan være den beste måten å forsvare seg mot individuelle kamikaze-droner, siden en elektronisk signatur kan være i stand til å blinde, blokkere eller forstyrre større grupper av droner.

En rapport fra Newsweek siterte imidlertid Ukrainas væpnede styrkers generalstab på at deres styrker har skutt ned og ødelagt seksten iranske droner. Dette betyr at ukrainerne sannsynligvis lærer mer om denne luftbårne trusselen og jobber med innovative måter å motvirke den på.

