En styreleder skriver at vi kan ikke bruke mer og mer penger på offentlig sektor – på det private næringslivets bekostning. Resultatet blir dramatisk svekket verdiskaping.

– Det har aldri tidligere i regjeringen og på Stortinget vært så lite forståelse for og kunnskap om næringslivets betydning for verdiskapingen og skatteinntektene i Norge enn i dag. Regjeringens forslag til statsbudsjett og den pågående politiske behandlingen av det viser hvor virkelighetsfjernt stortingsflertallet er, skriver Inge K. Hansen, styreleder i Arctic Securities og Troms Kraft i Dagens Næringsliv, og legger til:

– Ingen på Stortinget har noensinne hatt behov for å prioritere. Stortingsrepresentantene har bare brukt og brukt penger fordi de vet at det kommer mer enn nok påfyll fra olje- og gassvirksomheten. Slik er det ikke lenger. Alle kan ikke lenger få.

Hansen hevder at Regjeringen løser dette ved å sende regningen på over 40 milliarder kroner til næringslivet.

– Det er samtidig direkte skremmende at det i forslaget til statsbudsjett ikke er et eneste krav til effektivisering av det offentlige. Norge har i de siste årene ligget i tet internasjonalt i størrelsen på og kostnadene til offentlig sektor, ifølge professor Einar Lie, skriver han, og fortsetter:

– Hele 700.000 personer står utenfor arbeidslivet fordi de offentlige støtteordningene i Norge er så gunstige. Altfor mange av disse har rett og slett ikke behov for å jobbe.

Hansen sier at Regjeringens løsning er å bare bevilge enda mer penger, og påpeker at dette medfører at det ansettes stadig flere i det offentlige mens mange bedrifter må si opp ansatte på grunn av skatte- og avgiftsskjerpelsene i statsbudsjettet.

– Vi kan ikke fortsette å bruke mer og mer penger på offentlig sektor – på det private næringslivets bekostning. Resultatet blir i så fall dramatisk svekket verdiskaping, lavere skatteinntekter, økt arbeidsledighet i privat sektor og enda flere offentlig ansatte, sier Hansen.

