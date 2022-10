annonse

De fleste hundeeiere, i alle fall her i Norge, oppdrar hundene sine med korreks, belønning og pekefinger med eller uten alvorlig stemme.

Hundeoppdragelse – alt fra pottetrening til kontroll på biting og bjeffing – krever da også en god porsjon tålmodighet. I Tyskland fant en kvinne en påstått enklere måte å gjøre ting på. Hun gir hundene elektrisk støt.

Kvinnen er da heller ingen hvem som helst, men Iris Klein – mor til realitydeltaker, modell og skuespiller Daniela Denise Katzenberger. Den oppsiktsvekkende saken har derfor tiltrukket seg enda mer oppmerksomhet.

Det er i en video fra Kleins finca i Spania, eller landsted, den noe spesielle oppdragelsen kommer frem. For å lære sine to hunder at visse soner av huset er forbudt område, har Klein satt opp strømførende tråder.

– Hvis de ikke hører, må de føle, skal Klein si i filmsnutten som ble postet på Instagram, ifølge Focus.de. – Vel, hundene faller ikke om, de får bare en veldig lett elektrisk impuls og så holder de seg unna.

Det får hundeekspert Martin Rütter til å rase. På Instagram kaller han det «fullstendig galskap» å dekorere huset med strømgjerder fordi du ikke oppdrar hundene dine riktig. – Er jeg den eneste som synes det er absolutt bisart med hvilken selvsagthet folk full av begeistring presenterer fullstendig utpsykede hunder på, spør Rütter.

– Den sorte hundens blikk sier alt. Jeg spør meg selv hvorfor folk skaffer seg dyr og deretter opptrer på en slik måte som plager dyr, skriver en av Rütters følgere. Rütter har også tagget TV-kanalen RTL med oppfordring om at hvis Klein deltar i et av deres realityshow, burde de sette opp strømgjerder så hun kan teste seg frem hvor det er lov å gå.

