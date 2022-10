annonse

Oslo Ap og Raymond Johansen vil forby fossilbiler i Oslo innen 8 år.

– Dette er Oslo Aps endelige knefall for MDG. Nå gir Oslo Ap helt opp samferdselspolitikken, sier bystyrerepresentant for Frp, Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Et flertall av programkomiteen i Oslo Ap, ønsker å forby fossilbiler i Oslo innen 2030. Årsaken er at Oslos klimamål er å bli en utslippsfri by i 2030. Men Solås fra FrP kaller valgløftet for hårreisende.

annonse

– Oslo Ap har gitt MDG omtrent alt de har ønsket seg i 7 år, og ved å ta dette inn i sitt eget program har Ap gått helt vekk fra det de engang var. De har overgitt hele samferdselspolitikken til MDG i et håp om å berge byrådssamarbeidet etter neste valg, sier han.

Les også: Oslo byråd øker sin egen lønn – Raymond tjener like mye som en statsråd

Et forbud er mer rettferdig enn å øke skatter og avgifter på fossilbiler. Det vil ramme folk med dårligere råd hardere enn folk med god råd. Men Solås ser ikke noe logikk i dette.

annonse

– De som blir nektet å kjøre bil i Oslo med et sånt forbud er de samme som sliter med å bytte ut bilen med elbil. Ap i regjering sørger nå for at prisene på elbiler skyter i været, og samtidig setter de bompengene opp for elbiler.

– Dette har ingen sammenheng med å gjøre samferdselspolitikk mer rettferdig. Snarere tvert imot, dette er å bruke pisk mot folk flest.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT