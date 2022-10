annonse

Det er valg i Brasil og den sittende presidenten Jair Bolsonaro kan ha en mulighet til å vinne.

– Bolsonaro er en brasiliansk Donald Trump. Den tidligere offiseren er autoritær av legning, konstant splittende, konstant uærlig i omgangen med fakta, skriver Aftenposten i en leder, og legger til:

– Bolsonaro har gjort en elendig innsats på en rekke områder. Avskogingen av Amazonas når rekordnivåer, noe som er alvorlig for kampen mot klimaødeleggelsene.

De sier at hvis presidenten likevel har en sjanse, skyldes det stor støtte i visse grupper. Han står sterkt for eksempel blant konservative kristne, jordeiere og folk med tilknytning til militæret.

– Det er vanskelig å klandre velgere for å stemme ut fra sitt ståsted til høyre eller venstre på den politiske skalaen. Men noen ganger dukker det opp personer som helt enkelt må stanses. De er farlige, skriver Aftenposten, og fortsetter:

– Jair Bolsonaro er en slik person. Gjennom hele valgkampen har han hintet om at valget kan bli «stjålet» fra ham. Også der ligner han Trump.

Aftenposten avslutter med å si at det bare er å håpe at dette går bra, for Brasil trenger en normal president.

