Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte på TV onsdag at «minst halvparten» av kriminaliteten i Paris begås av utlendinger. Avisen Le Figaro har faktasjekket påstanden og gir ham langt på vei rett.

Det grusomme drapet på den 12 år gamle franske jenta Lola har fått debatten om sammenhengen mellom kriminalitet og innvandring til å blusse opp igjen i Frankrike. Lola ble drept av en kvinne fra Algerie som oppholdt seg ulovlig i Frankrike og var pålagt å forlate landet.

I et intervju på TV-kanalen France 2 onsdag ble president Macron bedt om å kommentere innenriksminister Gérald Darmanins tidligere henvisninger til statistikk som viser at utlendinger representerer 7,4 % av Frankrikes befolkning og står for 19 % av kriminaliteten.

Utlendinger defineres her som personer uten fransk statsborgerskap. Franske statsborgere med innvandrerbakgrunn registreres som franske i statistikken.

Macron erkjente at «i Paris kan man ikke unngå å se at minst halvparten av kriminelle handlinger man observerer utføres av personer som er utlendinger».

På forespørsel fra Le Figaro har Innenriksdepartementet gitt avisen de siste tallene for 2022, som viser at for årets første 6 måneder er 48 % av de mistenkte i kriminalsaker i det indre av Paris utlendinger. I saker som omhandler skade på eiendom er tallet 54 %. For hele Parisområdet er 41 % av de mistenkte i kriminalsaker utlendinger.

Le Figaro opplyser videre at ifølge Innenriksdepartementets statistikkbyrå Interstat har 36 % av tyveri- og voldssaker i landet som helhet en gjerningsmann med utenlandsk statsborgerskap. For Parisområdet er tallet 75 %.

Avisen viser også til tall fra Justisdepartementet som dokumenterer at det er tredobbelt så mange utlendinger i franske fengsler som i befolkningen som helhet.

