Historisk dårlig snittmåling for Arbeiderpartiet.

Trygve Hegnar åpner en lederatikkel i Finansavisen med å påpeke at Ap ville fått sitt dårligste valgresultat på 116 år hvis det hadde vært valg i dag. Han viser til at Ap har mistet halvparten av sine velgere siden valget i fjor, og at partiet får en oppslutning på kun 18,1 prosent i en meningsmåling fra Ipsos utført for Dagbladet.

ABC Nyheter opplyser ved hjelp av NTB at Arbeiderpartiet gjør sin dårligste snittmåling på 20 år denne måneden. Gjennomsnittet for Arbeiderpartiets oppslutning i oktober er 19,6 %. Valgforsker Bernt Aardal kaller det «historisk oppsiktsvekkende».

På den for Arbeidertpartiet beste meningsmålingen i oktober, får de 22,6 %, mens de på den dårligste får 18,0. Feilmarginen er 0,9 %.

