annonse

Matkøene er mange steder doblet eller mer. I Moss er det fire ganger så flere som kommer til Frelsesarmeens matutdeling. Og hver uke kommer det nye.

NAV-sjef Hans Christian Holte tror vi går en tøff vinter i møte. Nav har ikke oversikt over hvor mange som ber om økonomisk nødhjelp fra lokale Nav-kontor, men de ser en trist utvikling, skriver Klassekampen.

– Vi merker oss at enkelte kommuner har økt pågang, sier Holte.

annonse

Les også: Over halvparten av befolkningen mottok penger fra NAV i fjor

I en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved OsloMet avdekkes det at 130.000 personer har svært dårlig økonomi. De betegner gruppen som «ille ute». Av disse har 12 prosent oppsøkt frivillige matutdelinger, mens 7 prosent har bedt Nav om å få hjelp til mat.

Holte beskriver utviklingen som urovekkende og mener at vi er inne i en ekstraordinær økonomisk tid.

annonse

– Denne situasjonen kommer til å fortsette utover høsten og vinteren. Det er mange som har det tøffere nå som både prisene og renten øker.

Les også: Halvparten på sosialhjelp i Norge er født i utlandet

NAV-sjefen sier at det er kommunen som er ansvarlig for sosial støtte, men at det offentlige og frivillige samarbeider om viktige samfunnsoppgaver. Han mener det er bra, og sier at det så blir opp til politikerne å vurdere om vi har de ytelsene som skal til.

– Regjeringen må til enhver tid vurdere det, men jeg har ikke en egen vurdering av dette per nå, sier Holte.

Mange som har søkt sosialhjelp, har fått krav om å først selge ting de har av verdi. Det har kommet frem krav om at man må klare seg uten bilen, slutte å røyke, kvitte seg med husdyr og tømme alle sparekontoer.

annonse

– Kravene som stilles for å kunne få sosialhjelp, er politisk bestemt. Der ønsker jeg ikke å gå i en diskusjon, sier Holte.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT