annonse

Regnskap Norge mener at årsaken til økningen av konkurser er ekstreme strømpriser, økte skattebyrder og ikke minst rentekostnader.

– Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet bedrifter som må stenge dørene øker kraftig. I 3. kvartal er økningen på 26,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Regnskap Norge i en pressemelding.

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen sier at «bedriftenes situasjon er uholdbar».

annonse

– Ekstreme strømpriser, økte skattebyrder og ikke minst rentekostnader til staten i etterkant av Covid-19, har ført mange i knestående.

Aale-Hansen forteller at antallet konkurser øker måned for måned. Tidligere i høst var serveringsbransjen hardest rammet. SSBs nyeste tall forteller at bygg- og anleggsbransjen lider. Regnskap Norge var tidlig ute med å påpeke at økningen i antallet konkurser ikke alene skyldes strømprisene, men må ses i sammenheng med regjeringens skatteskjerpelser og rentekrav.

Les også: Kraftig tilbakegang for deler av handelstanden: – I verste fall må vi forvente oppsigelser og konkurser (+)

annonse

Skattekostnader og avgiftsøkninger

– Har økende offentlige utgifter begynt å bli en belastning for næringslivets verdiskaping? spør Resett.

– Det er gode, men litt vanskelige spørsmål du stiller, svarer Aale-Hansen, og beskriver den hverdagen hans medlemmer erfarer:

– Regnskap Norge kjenner først og fremst til hverdagen til norsk næringsliv – de 99 % som består av landets små og mellomstore bedrifter. Det vi har grunnlag for å si er at skattekostnadene og avgiftsøkningene dels blir såpass store at det utfordrer lønnsomheten (eksempelvis arbeidsgiveravgiftsøkningen på 5 % på inntekter over 750 000 – en kostnad som innføres uavhengig av en bedrifts lønnsomhet). Videre utfordrer økte skattekostnader soliditeten til næringslivet ved å presse frem behov for å ta større utbytte for å betale den økte formuesskatten – og da får de i tillegg økt utbytteskatt. Dette er krevende for mange SMBer og derfor er vi urolig for at konkursøkningen vil fortsette.

– Ville det ha vært mer økonomisk samfunnsnyttig om offentlige utgifter og offentlig sektor ble redusert, enn å beskatte verdiskapning? spør Resett.

annonse

– Vår bekymring knytter seg altså til økte kostnader, og økte administrative byrder som næringslivet påføres. Årsaken til disse kostnadene er jo sammensatte – dels for å finansiere offentlige utgifter og dels for å bidra til mer omfordeling. Dette, samt størrelsen på offentlig sektor tar ikke vi stilling til, men vi forventer på den annen side at regjeringen skal levere på sitt løfte om å forenkle administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i denne stortingsperioden. Her er regjeringen langt unna målet, svarer han.

Les også: Nordea: – Folk og mange bedrifter vil merke en strammere økonomisk situasjon (+)

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges over 8 000 medlemmer sitter tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB). Aale-Hansen sier at de har god kjennskap til virksomhetenes utfordringer og hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Økte skattekostnadene for næringslivet

Statsbudsjettet for 2023 som det foreligger nå er utfordrende på noen områder, mener Regnskap Norge.

– Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner rett før et årsskifte uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye administrative byrder for næringslivet. I tillegg økes skattekostnadene for næringslivet nok en gang gjennom formueskatt- og utbytteskatt. Regnskap Norge frykter at økningen setter små og mellomstore bedrifter i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier direktøren i pressemeldingen, og legger til:

– Økte strømkostnader er uten tvil en stor utfordring for mange bedrifter, men de utgjør trolig bare toppen av isfjellet. Flere virksomheter mistet store inntekter under fjorårets nedstengning, og mange måtte be om utsatt betaling av skatt og mva. Dette førte til ekstrakostnader samlet på flere hundre millioner kroner i forsinkelsesrenter som flere selskaper fortsatt sliter med å betale.

annonse

Han sier at i fjor høst påløp det en halv milliard i rentekostnader. Regnskap Norge anslår at det er påløpt ytterligere et par hundre millioner siden da.

– Forsinkelsesrenten i forbindelse med kompensasjonsordningene under pandemien var og er urimelig. Det er kynisk og brutalt av staten å sparke bedrifter som allerede er i knestående ved å kreve renter som bidrar til å dytte dem over i ruin, sier direktøren.

– Flere bedrifter kjemper nå med å komme, og ikke minst holde, seg på beina. Forsinkelsesrentene gjør det imidlertid vanskelig for dem å reise seg. Regnskap Norge krever at forsinkelsesrentene i tilknytning til pandemien ettergis.

Regnskap Norge støtter regjeringens ambisjon om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet, sier Rune Aale-Hansen til slutt i pressemeldingen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT