En kontroversiell ny senatsrapport ledet av den republikanske senatoren Richard Burr i North Carolina ble offentliggjort torsdag.

Rapporten hevder at den «sannsynlige» opprinnelsen til COVID-19-pandemien er en «forskningsrelatert hendelse» i Kina.

«Selv om presedens for tidligere utbrudd av menneskelige infeksjoner fra kontakt med dyr favoriserer hypotesen om at en naturlig zoonotisk spillover er ansvarlig for opprinnelsen til SARS-CoV-2, var fremveksten av SARS-CoV-2 som resulterte i Covid-19-pandemien mest sannsynlig et resultat av en forskningsrelatert hendelse», heter det i rapportens introduksjon.

«Denne konklusjonen er ikke ment å være dispositiv [juridisk bindende]. Mangelen på åpenhet fra myndigheter og offentlige helsemyndigheter i Kina når det gjelder opprinnelsen til SARS-CoV-2 gjør det vanskelig å trekke en mer definitiv konklusjon», står det videre.

I en uttalelse sier Senatets helse-, utdannings-, arbeids- og pensjonskomité (HELP), hvor Burr er republikanernes fremste representant, at det finnes «vesentlig bevis» som tyder på at en lablekkasje var årsaken til pandemien. Komitéen konkluderer med at en «forskningsrelatert hendelse er i samsvar med tidlig epidemiologi, som viser at viruset spredde seg i samme distrikt som Wuhan Institute of Virology».

Senatorene siterte et mønster av «vedvarende biosikkerhetsproblemer» ved instituttet og fastslår at det er bevislige «hull» i vitenskapelig forskning som peker mot et naturlig Covid-19-opphav – gjennom zoonotisk spillover fra dyr solgt på et våtmarked i Wuhan.

«Slike hull inkluderer manglende identifisering av det opprinnelige vertsreservoaret, manglende identifisering av en mellomvertsartskandidat og mangel på serologiske eller epidemiologiske bevis som viser overføring fra dyr til mennesker», sa komitéen i en uttalelse og konkluderte:

«Som et resultat av disse hullene i bevisene, er det vanskelig å behandle den naturlige zoonotiske spillover-teorien som den antatte opprinnelsen til COVID-19-pandemien.»

Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderte i 2021 med at det var «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset kunne ha lekket fra et viruslaboratorium i Wuhan.

I juni i år anbefalte WHO at ytterligere undersøkelser var nødvendig for å fastslå pandemiens opprinnelse, i en reversering av organisasjonens første vurdering.

