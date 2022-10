annonse

Her i Norge lever det folk fra over 208 land og selvstyrte områder. Flere av dem tviholder på navn fra hjemlandet, generasjon etter generasjon – og nå krever de at Ola og Kari skal uttale dem riktig.

Får navnet Shanmugaratnam tunga di til å krølle seg? Er det opplagt at Rashasingham uttales med lyden /i/ først, selv om det ikke står noen «i» der? Er det akseptabelt å forkorte Abdirahman til Abdi? Og hvordan sier man egentlig Abdul? Dette – og mer til – er gjenstand for en reportasje hos Aftenposten.

Avisen har intervjuet ungdommer og unge voksne nordmenn med innvandrerbakgrunn. Felles for Zevish, Xueqi og Ousaf, Nilofar og Mpho, er at nesten ingen nordmenn klarer å uttale dem riktig, i alle fall ikke på første forsøk.

I første rekke er det ikke nybegynnerfeil de reagerer på. De reagerer på at deres faste lærere ikke gjør forsøk på å lære seg navnene deres riktig, at presten i konfirmasjonen hopper over et konsonantrikt mellomnavn på fjorten bokstaver, og at de ofte mottar diplom med feilstavet for- eller etternavn.

I reportasjen spør Aftenposten ikke hvorfor innvandrerne ikke gir sine barn norske navn, siden det er her de skal bo og få etterslekt. Men en av de intervjuede antyder at «foreldrene mine skal bli ydmyket nok en gang», altså først ved å ikke bli hundre prosent akseptert av det norske storsamfunnet og deretter ved at nordmenn ikke uttaler barnas navn på perfekt urdu, somali eller bantu.

– Når foreldrene dine kommer fra en helt annen del av verden og aldri helt har klart å bli en del av samfunnet, da er det du som må gjøre det. Men når skal jeg slutte å være redd for at foreldrene mine skal bli ydmyket nok en gang, sier en mann til Aftenposten. Hans etternavn er tamilsk, fra Sri Lanka.

– Navnet er noe foreldrene vil vi skal identifisere oss med. Familien min brukte masse tid på å gi meg det perfekte navnet. Det er ikke bare et navn, det er hele identiteten min. Ikke å ta seg tid til å si navnet riktig gir en følelse av ubetydelighet, som å ta fra noen en betydning, forklarer en afghanskfødt kvinne.

Saken fortsetter.

Det kommer også frem at innvandrere som har tatt seg norsk fornavn, møter negative reaksjoner fra andre innvandrere. Ousof, som atten år gammel endret navn til Oscar, fikk tilbakemeldinger som: «Hvorfor heter du Oscar? Nå som Karpe har åpnet dører for at du skal slippe å hete det?»

Med språkviter Ivar Utne som sannhetsvitne gjør Aftenposten det klart at Abdul skal uttales /abdol/ med kontinental u – ikke norsk og svensk u, slik den uttales i navn som nettopp Utne, Undset og Ulriksen.

– Norge er nye på multikultur. Nesten som et uland å regne når det kommer til kunnskap på disse feltene. Men det vil bli bedre fremover, håper jeg, sier Chirag Rasmikant Patel, bedre kjent som Chirag i rapduoen Karpe. Navnet til hans partner Magdi skal – hvis du ikke allerede visste det – uttales Megdi.

Tror du innvandrere kan uttale norske navn som Wenche, Tjostolf, Hjørdis, Giske og Berntsen riktig? Diskuter i kommentarfeltet.

