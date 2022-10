annonse

For å vinne frem med uærlige hensikter utgir noen seg for å være kjente firmaer. Da er det lettere å få noen på limpinnen.

Metoden kalles «phishing», på norsk også kalt nettfisking. Det er en betegnelse på digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer. De kan utgi seg for å være en bank, informere om problemer med kredittkort og legger ved en lenke til en nettside der vedkommende må fylle inn informasjon. Dette brukes etterpå til svindel, skriver Wikipedia.

Det er ikke så mange som kan norsk, om en får melding fra skattemyndighetene eller en bank så pleier norsken å bære et sterkt preg av dysleksi.

Digi.no har laget en oversikt over de mest misbrukte merkenavnene. Den er utarbeidet av sikkerhetsselskapet Check Point Research og viser de 10 mest populære tjenestene som hackere utnyttet til phishing-angrep i det tredje kvartalet i år. Denne gangen har en populær nykommer sneket seg inn på listen.

På topp ligger DHL. De har ligget i toppsjiktet lenge og brukes nå i 22 prosent av globale angrep.

– DHLs vesentlige økning kan delvis skyldes et stort globalt phishing-angrep logistikkgiganten selv advarte om, bare dager før kvartalet startet. Det er avgjørende at alle som venter en levering går rett til det offisielle nettstedet for å sjekke fremdrift og/eller varsler. Ikke stol på noen e-poster, spesielt ikke de som ber om å dele informasjon, sier Pål Aaserudseter, sikkerhetsrådgiver i Check Point Norge, i en pressemelding.

Som nykommer ender Instagram på 10.-plass med 3 prosent. Imellom finner man kjente merkevarer som Microsoft, LinkedIn, Google og Netflix.

Endringer skjer også i svindlerbransjen. LinkedIn lå helt øverst i årets første kvartal, og ble da misbrukt i 52 prosent av forsøkene, men har nå falt helt ned til kun i 11 prosent.

De ti mest populære merkenavnene som utnyttes, er:

DHL (relatert til 22 % av alle phishing-angrep globalt) Microsoft (16 %) LinkedIn (11 %) Google (6 %) Netflix (5 %) WeTransfer (5 %) Walmart (5 %) Whatsapp (4 %) HSBC (4 %) Instagram (3 %)

