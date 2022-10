annonse

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik etablerte Oslosenteret i 2005, etter at han sluttet som politiker. Men nå 17 år senere flyttes det til Kenyas hovedstad Nairobi.

– Oslosenteret skal stå på egne bein i Nairobi, trolig i løpet av 2023. I dag er jeg arbeidende styreleder i senteret, men jeg skal gradvis trekke meg ut av den daglige driften, sier Kjell Magne Bondevik til Vårt Land.

I starten jobbet Oslosenteret med fred og menneskerettigheter, så med interreligiøs dialog. Nå har de arbeidet for demokratisering og demokratisk styresett.

– Det som var tenkt som et engasjement som skulle vare i fem ti til år, har vart i hele 17 år. Jeg er stolt av alt vi har fått til, sier han.

Bondevik lover at Oslo-navnet fortsatt skal være der, selv om virksomheten flyttes til Afrika.

– Jeg og to andre norske er med i en overgangsfase. Senere vil linken til Norge bli tatt vare på ved at senteret får et råd som noen av oss norske vil sitte i, informerer Bondevik, og legger til:

– Kompetansen til Oslosenteret er etterspurt.

Vårt Land skrev tidligere i år at Oslosenteret hadde blitt utsatt for et underslag, at senteret i flere år har hatt store underskudd og at egenkapitalen har gått tapt. Revisor har stilt spørsmål om videre drift.

– Jeg skal vedgå at økonomien til senteret har vært utfordrende i flere år. Men den er bedre nå, og vi er nok over den verste kneika, svarer Bondevik.

