Torsdag er det nytt rentemøte og det er ventet at renten skal heves igjen, men om det blir enkel eller dobbel rentehevning er usikkert.

Norges Bank-undersøkelsen Regionalt Nettverk, som vurderer norsk økonomis tilstand fire ganger i året, meldte i september-utgaven av rapporten at bedriftene opplever rekordhøy prisvekst, svakere aktivitet og at de forventer produksjonsfall i tredje og fjerde kvartal i år.

Så vil sentralbanken prioritere å dempe prisveksten for forbrukerne, eller vil de verne om bedriftene og forsøke å sikre økonomisk vekst?

Vanskelig vurdering for Sentralbanken

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa forrige uke at det blir vanskeligere å vurdere rentenivået fremover, noe som gjør balansegang mer komplisert med tanke på å dempe prisveksten og ta hensyn til økonomisk vekst og arbeidsledighet.

– Vi er i en situasjon hvor vi på den ene siden opplever høy inflasjon som tilsier en høyere rente isolert sett, men samtidig når vi ser fremover at veksten avtar og vi får en svakere økonomisk utvikling, da er det en mer krevende avveiing for en sentralbank, sa hun.

Dermed er flere norske økonomer usikre på om det kommer en dobbel eller enkel renteheving til uken.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener det blir en heving på 0,5 prosentpoeng og forklarer sin vurdering slik:

– Vi heller mot at Norges Bank vil ta nok en heving på 0,5 prosentpoeng, men det er vanskelig å vite hva de vil lande på, temperaturen i norsk økonomi holder seg høyere enn Norges Bank hadde trodd, og inflasjonen overrasket på oppsiden. Det var også en overraskelse som vitnet om en bredt basert høyere prisvekst. Prisene steg mer enn ventet i så mange kategorier, sier sjeføkonomen til E24.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, tror derimot at det blir nok med en «normal» renteheving etter torsdagens rentemøte.

Han tolker uttalelsene til Wolden Bache om vanskelige avveininger i retning av at det kommer en heving på 0,25 prosentpoeng til uken.

– Nå er det på tide å la det hvile litt. Jeg har sagt det hele tiden at man har gått for raskt frem, og håper inderlig at de ikke gjør noe i desember, sier Andreassen.

Sjeføkonomen tror likevel sentralbanken vil varsle en ny renteheving på 0,25 prosentpoeng på neste møte i desember, og at renten vil krabbe seg opp med slike mer normale hevinger til en topp på 3,25–3,5 prosent en gang neste år. Det er høyere enn Norges Banks eget anslag fra september om at renten vil øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

