Politikere innrømmer å ha drukket for mye vin på kommunenes regning. Etter at de ble konfrontert av Aftenposten tar de selvkritikk.

MDG-byråd Sirin Stav dro med flere ansatte fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, sammen med toppledere i blant annet Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), Viken fylkeskommune, Sporveien og Ruter til skogshotellet Kleivstua.

Der ble det inntatt en fireretters middag, med 12 flasker hvitvin, fem flasker rødvin og tre flasker prosecco. Det viser fakturaen fra oppholdet, skriver Aftenposten.

– Her har det skjedd en feil ved at for mye er satt på fellesregningen. Dialogen med overnattingsstedet og vår kontroll av regningen har ikke vært god nok, sier pressekontakt Tor Audun Gram til Aftenposten, på vegne av byrådsavdelingen og innrømmer en svikt i rutinene:

– Slik skal det ikke være, og vi må skjerpe inn rutinene.

Aftenposten har bedt om et muntlig intervju med byråden, eller kommunaldirektøren, som har det administrative ansvaret. Men de vil ikke.

