Rosemarie Köhn, Norges første kvinnelige biskop, sovnet inn natt til søndag.

Bortgangen skjer etter lengre tids sykdom. Köhn ble 83 år gammel, og etterlater seg ektefellen Susanne. Hun ble født i 1939 i Brandenburg til norsk mor og tysk far.

Etter andre verdenskrig ble Köhn sendt til morens hjemland. Der skulle hun som kvinne, lesbisk og halvt tysk møte utfordringer, men også selv utfordre det bestående.

Etter studier ved Universitetet i Oslo ble Köhn i 1966 candidata theologiæ, og ble tre år senere presteviet av biskop Per Lønning. Karrièrens høydepunkt ble nådd i 1993, da hun ble ordinert som biskop av Hamar – et embete som hun hadde frem til 2006.

Utnevnelsen av Norges og Nordens første kvinnelige biskop var kontroversiell, skriver NTB. Flere beskyldte Köhn for å forkynne vranglære. Snart tretti år senere er det lovord som følger avdøde biskop emerita Rosemarie Köhn til graven.

– Rose ble et ikon for den åpne folkekirken og for kvinner som kirkeledere i Norge og i hele Norden, sier Olav Fykse Tveit, Den norske kirkes preses.

– Med dette gikk en drøm i oppfyllelse, om at likeverd og likestilling skulle gi seg uttrykk i kirkens lederskap. Slik er hun ikke bare en person. Hun endret kirkehistorien, heter det fra Solveig Fiske, avtroppende Hamar-biskop.

– Som den første kvinnelige biskopen var hun en pioner som banet vei for flere, og hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken, uttaler kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

I september 2022 bevilget regjeringen 200.000 kroner til en statue av Köhn. Den blir tre meter høy, og skal stå ferdig utenfor Hamar domkirke neste år.

