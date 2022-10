annonse

Senterpartiet vil bruke rusreformen til å gi politiet en forebyggende rolle overfor unge. Rusmisbrukernes interesseorganiasjon (Rio) mener det er et angrep på menneskerettighetene.

Ivar B. Prestbakmo er Senterpartiets justispolitiske talsperson, og kommer med et innspill til regjeringens arbeid med ny forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.

– Sp er urolige for at politiet trekker seg ut av det forebyggende arbeidet med rus, sier han til klassekampen.

Men daglig leder i Rio, Kenneth Arctander, reagerer på denne uttalelsen.

– Det har vært avdekket systematiske krenkelser begått av politiet mot personer som bruker ulovlige rusmidler, sier han, og viser til at politiet tidligere har hatt en praksis der personer som bare er mistenkt for bruk og besittelse, likevel har fått ransaket sin mobil for å finne ut om de også selger.

– Det har vært presisert overfor politiet hvilke maktmidler de har anledning til å bruke, sier han og legger til at Sp bør kjenne til Norges menneskerettslige forpliktelser.

Arctander mener menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler er under angrep.

– Det er alltid grunn til å frykte at Sp ønsker å skjerpe inn overfor og diskriminere rusbrukere. Også fordi vi har en justisminister fra Sp som gjentatte ganger har nektet å beklage overfor ofrene for disse krenkelsene, mener lederen av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Kenneth Arctander skrev en kronikk om at Øyvind Eikrem bidrar til «høyreradikal propaganda», og er veldig fornøyd med at NTNU avskjediger Eikrem:

– Det er viktig å sikre akademisk frihet og ytringsfrihet, men det finnes jo forventninger fra arbeidsgiver til en stilling. Da vi skrev den kronikken var det viktig for oss å påpeke at de høyreradikale tendensene til Eikrem fremsto for oss som uforenlig med å undervise sosialfaglig personell.

