Redd Barna er bekymret for at stadig flere skal vokse opp i fattigdom. De ber regjeringen øke barnetrygden.

– Familiefattigdommen har firedoblet seg på 2000-tallet, samtidig som barnetrygda har stått stille, sier Monica Sydgård i Redd Barna til Klassekampen.

Barn som vokser opp i fattigdom har økt fra 3 prosent i 2001 til 12 prosent i 2020. Redd Barna sier at én av tre barnefamilier må kutte ned på matinnkjøp, og at blant familier med inntekt under 400.000 kroner oppgir 41 prosent at de må kutte betydelig i matinnkjøpene.

– Det er en ganske alvorlig situasjon mange barnefamilier står i i dag. Og så vet vi at den viktigste enkeltstønaden for å gjøre noe med familiefattigdommen er barnetrygden, sier Sydgård, og legger til:

– Vi forventer at de øker og prisjusterer barnetrygden, og synes det er opprørende at de vet den virker, men samtidig velger å ikke bruke dette verktøyet.

For å få budsjettet vedtatt må regjeringen få flertall i Stortinget. SV og Rødt vil øke barnetrygden.

– Hadde man prisjustert barnetrygda i tråd med resten av samfunnet, hadde det virkelig utgjort en forskjell. Det er ingen andre varer og tjenester som har stått stille på den måten, sier SVs familiepolitiske talsperson Kathy Lie.

– Det er helt hjerterått at regjeringen ikke sørger for at barnetrygda holder tritt med den ekstreme prisveksten familiene møter på butikken, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

