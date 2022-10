annonse

En potensiell Trump-Biden-omkamp spås til å bli tett, men mange amerikanere vil heller ha nye alternativer i presidentvalget i 2024.

En ny USA Today/Suffolk University-meningsmåling finner at de fleste amerikanske velgere mest sannsynlig vil foretrekke president Joe Biden fremfor tidligere president Donald Trump i en potensiell omkamp, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til presidentvalget i 2024.

I meningsmålingen leder Biden over Trump med fire prosentpoeng blant respondentene – 46 prosent mot 42 prosent. Det er den samme ledelsen som Biden hadde mot Trump i presidentvalget i 2020, en margin på 4,2 prosentpoeng.

Men enda mer betydelig er det faktum at amerikanske velgerne ikke ønsker å se en omkamp mellom de to kandidatene.

Rundt 64 prosent av amerikanske velgere vil ikke at Biden skal stille igjen i 2024, sammenlignet med 26 prosent som gjør det. På den andre siden sier 68 prosent at de ikke vil at Trump skal stille igjen heller, sammenlignet med 27 prosent som støtter et nytt Trump-kandidatur.

Splittet

Demokrater og republikanere er veldig splittet når det kommer til om de ønsker å se henholdsvis Biden eller Trump vinne sine partiers nominasjoner.

Bare 45 prosent av demokratene ønsker at Biden skal stille igjen, med 43 prosent som svarer det motsatte.

Trumps tall blant republikanere er bedre, ettersom 56 prosent av sannsynlige republikanske velgere ønsker at han skal stille igjen, sammenlignet med 39 prosent som sier at de heller vil ha noen andre.

Meningsmålingen med 1000 sannsynlige velgere ble gjennomført med fasttelefon og mobiltelefon fra 19. oktober til 24. oktober. Den har en feilmargin på pluss eller minus 3,1 prosentpoeng.

