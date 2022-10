annonse

Leder av Minotenk, Linda Noor, skriver at i Norge er støtten til at kvinner selv skal bestemme om de vil dekke til håret stor blant norske muslimer.

Som referanse bruker hun en undersøkelse utført av Filter Nyheter. Den sier at 90 prosent av de spurte muslimene er enige i at dette er opp til kvinnen selv, uten innblanding fra andre.

Men lederen av Minotenk ser andre problemer:

– Det er rett og slett svært usmakelig når FrP-politikere misbruker iranske kvinners frihetskamp til å markere seg selv politisk i Norge, skriver hun i Dagsavisen. Noor mener også at det ikke hjelpere kvinnene i Iran å diskutere hijab i Norge.

– Det er trist at Linda Noor bruker energien sin på å angripe FrP, i stedet for å bruke energien sin på å bekjempe kvinneundertrykkende islamister, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for FrP, og er innvandringspolitisk talsperson. Han sier at retten til selv å bestemme over sitt eget liv, uavhengig av hvilket kjønn man har, er noe de aller fleste av oss tar for gitt i Norge, men at mange muslimske kvinner ikke får denne retten.

– Derfor kommer FrP og jeg alltid til å bekjempe kvinneundertrykking. Nå har jeg fremmet forslag om å forby hijab i barnehager og grunnskoler, for det å seksualisere små barn er uakseptabelt og det hemmer integreringen, sier han.

