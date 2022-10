annonse

Idet økonomiske resesjoner sprer seg i verdensøkonomien, bekymrer stadig flere amerikanere seg over situasjonen i den amerikanske økonomien.

Ifølge en Civiqs-meningsmåling publisert mandag, har 71 prosent av amerikanske velgere en negativ oppfatning av USAs økonomi. 45 prosent mener at økonomien går «veldig dårlig», mens 26 prosent mener at den går «ganske dårlig». Dette utgjør en økning på 49 prosentpoeng siden Joe Biden og Demokratene kom til makten.

På den andre siden har 24 prosent en positiv oppfatning. Kun 2 prosent mener at økonomien går «veldig bra», mens 22 prosent mener at den bare går «bra».

Mandagens meningsmåling, bare åtte dager før mellomvalget, viser at velgerne mener at den amerikanske økonomien har blitt verre under demokratenes styre. Den dagen demokratene overtok kontrollen over Det hvite hus, Kongressen og den administrative staten, sa 72 prosent at økonomien var veldig (38 prosent) eller ganske (34 prosent) bra.

Kun syv prosent sa at økonomien gikk «veldig dårlig,» mens 15 prosent sa at den var «ganske dårlig». Totalt mente 22 prosent at økonomien gikk dårlig.

Under demokratisk styre har den inflasjonsjusterte årslønnen for amerikanske familier falt med 6 000 dollar, med en økning på 1 800 dollar i tapt inntekt bare fra september.

