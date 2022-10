annonse

Mellom 30 og 40 personer er anholdt lørdag i forbindelse med en markering holdt av den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen i Oslo sentrum.

– Det er en gruppering på 30–40 stykker som har beveget seg rundt i bybildet, og har vært utenfor Stortinget uten å ha søkt om tillatelse, og har gått opp og ned i gatene. De har fått føringer fra politiet om å avslutte markeringen og forlate området og ikke markere seg ytterligere. Det har de nektet, og alle blir derfor innbrakt av politiet. Det vil bli opprettet sak, og vi får se hvor mange som blir anmeldt for hva, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til NTB.

På søndag arrangerte Sofia Rana sammen med Antirasistisk felleskap en demonstrasjon for å vise motstand mot nazi-marsjen i Oslo Sentrum på lørdag. «Ingen rasister i våre gater» var blant slagordene.

– Det er viktig å vise frem Oslo som en antirasistisk by. Det var folk fra Sverige som prøvde seg på en latterlig maktdemonstrasjon. De er jo så få og patetiske i Norge, sier representant i Oslo kommunestyre for Rødt, Sofia Rana, til Utrop.

Det var bare fire nordmenn med i marsjen til Den nordiske motstandsbevegelsen. Flesteparten av de 35 demonstrantene er fra Sverige. Andre er dansker.

– Uansett, er det viktig å agere selv om de er ubetydelige. De skal vite at sånt svineri ikke er velkomment. De kommer nok ikke til å prøve seg igjen, sier Rana.

På motdemonstrasjonen var det flere fremtredende politikere. Raymond Johansen uttrykte klart og tydelig at nazister ikke er velkomne i Oslo. Lene Auestad fra Oslo SVs antirasistiske gruppe, stortingspolitiker for MDG Lan Marie Berg, og avtroppende leder for Oslo Rødt, Siavash Mobasheri fremmet også antirasistiske budskap.

