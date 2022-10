annonse

Etter store tap på slagmarken i Ukraina støvsuges russiske fengsler for rekrutter. Nå står Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj overfor en hær av syke og halte innsatte, hvorav flere skal være smittet av hepatitt C.



Tidligere er drapsmenn, voldtektsmenn og en kannibal satt inn i Vladimir Putins krig mot «nazister» og nå «satanister» i Kyiv – uten at det synes å gitt nevneverdig uttelling. De siste ukene har ukrainske styrker gjenerobret store områder i øst og sør.

Nå er selv innsatte med betydelige helseutfordringer bra nok for Putin. Basert på etterretning hevder Ministry of Defence, Storbritannias forsvarsdepartement, at russiske fengsler nå støvsuges for folk som har fysiske skavanker eller lider av sykdom.

Det private selskapet Wagnergruppen, som står for rekrutteringen, er kjent for leiesoldater i eliteklassen. Det er dermed en besynderlig form for bunnskraping vi nå ser, hvor det russiske samfunnets verste medlemmer nærmest headhuntes til styrkene.

Wagnergruppens sjef, Jevgenij Prigozjin, skal personlig ha holdt appeller i russiske fengsler, skriver The Moscow Times. Prigozjin regnes som nær venn av Putin, og har herunder mottatt solide leverandørkontrakter fra den russiske staten.

– Du skal ikke tilbake hvis du blir med oss. Ingen skal tilbake i fengsel, kan Prigozjin høres si i en video publisert av gruppen Grey Zone på Telegram.

Og i en uttalelse forrige måned sa Prigozjin: «Hvis jeg selv var innsatt, ville jeg åpenbart drømt om å slutte meg til dette kamerat-teamet, å ha sjansen til å ikke bare forsones med fedrelandet, men også fullt ut nedbetale gjelden.»

Vel å merke er det lite trolig at syke og halte innsatte skal kjempe i offensive operasjoner. Isteden skal de inngå i en 200 kilometer lang forsvarslinje, av Storbritannia uformelt døpt Wagnerlinjen, i okkuperte regioner i Øst-Ukraina.

– Dette foretaket vil kreve en stor arbeidsstyrke, kommenterer Ministry of Defence på Twitter, og finner det sannsynlig at mange av de innsatte skal settes i byggearbeid. Flere av fangene har etter sigende HIV og hepatitt C.

I tillegg antas det at de innsatte skal gå fremst for å spare de av Wagnergruppens regulære soldater som ikke allerede er drept eller såret. Oppdraget lønnes med mellom 16.000 og 32.500 kroner. 16.000 kroner regnes som en grei månedslønn i hovedstaden Moskva, og er nærmest en eventyrlig sum i utkantstrøk.

Det kommer beskyldninger om at fengselsinnsatte tvinges med til Ukraina, særlig hvis de er unge atleter eller har militær erfaring. Alle rekrutterte soldater får visst nok streng beskjed om å ikke falle fra, gjøre retrett eller overgi seg.

Det er i utgangspunktet lovstridig å tilby løslatelse i bytte mot tjeneste i militæret eller som leiesoldat. Prigozjins rekruttering har likevel pågått åpenlyst. Videre skal leiesoldater såret i kamp ha mottatt benådning fra fortsatt soning.

Nå arbeider Russlands parlament dessuten med et lovforslag som gir nedsatt straff hvis man melder seg frivillig til slagmarken i Ukraina. Ifølge The Moscow Times vil tilbudet også gjelde personer som er domfelt for alvorlig kriminalitet.

