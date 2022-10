annonse

Mens Tyskland fortsatt kjemper seg ut av Putins stramme gassgrep, binder forbundskansler Olaf Scholz seg tettere til Beijing.

I utgangspunktet var det en tilforlatelig god plan: Tyskland skulle avvikle sine kullkraft- og atomkraftverk til fordel for sol-, vind- og annen fornybar kraft. Mindre lurt var det kanskje at Tyskland i mellomtiden satset på stabile leveranser av russisk naturgass.

Så kom Russlands angrepskrig mot Ukraina 24. februar 2022, EUs svar i form av omfattende økonomiske og politiske sanksjoner og ikke minst Russlands motsvar ved å strupe gasstilførselen til EU. Resultatet er knapphet og høye priser på gass.

Tyskland har ikke engang kommet seg ut av sin selvpåførte avhengighet av naturgass fra Russland før landet, ved forbundskansler Olaf Scholz, nå angivelig lar seg sno rundt Kinas lillefinger, mener Kina-viter Alexander Görlach, og synes det er ubegripelig.

– Forbundsrepublikken fordøyer for tiden energisjokket som særlig SPD-kanslerne (statsministrene fra Sozialdemokratische Partei Deutschlands, red.anm.) siden 1970-årene har bidratt til. Avhengigheten av Russlands potentater, som Gerhard Schröder (tidligere SPD-kansler, red.anm.), som fortsatt ikke er kastet ut av partiet, en gang omtalt som en «plettfri demokrat», gjentas nå i tilfellet Kina, skriver Görlach hos Focus.de.

Det manglet ikke på faretegn, som Russlands invasjon av Krimhalvøya i 2014, eller advarsler, som fra Trump-administrasjonen under forbundskansler Angela Merkel. Tyske myndigheter stod fast på sitt, og var frem til februar 2022 fast bestemt på å fullføre og åpne Nord Stream 2, gassrørledningen som skulle forsyne Tyskland med enda mer russisk gass.

Bakgrunnen for Görlachs kritikk er at Scholz gikk inn for å selge litt av Hamburg havn, som er Europas tredje største, til Kina. Etter motstand i regjeringen valgte Scholz å kutte kinesernes eierandel fra 35 til 24,9 prosent, skriver blant andre nyhetsbyrået AP. Det dreier seg om logistikkfirmaet HHLA, som driver godsterminalen Tollerort i havnen.



Forskjellen er ifølge Görlach at konsekvensene ikke vil melde seg om noen tiår, men allerede inneværende valgperiode. Neste måned setter Scholz og en entourage av tyske industri- og næringslivstopper kursen til Beijing for å gjøre sine lederhosen grønne.



– Xi Jinping (Kinas øverste leder, red.anm.) har gjort det klart mer enn én gang at han vil fortsette sin etno-nasjonalistiske machokurs, inkludert folkemordet på uigurene. Rundt tidspunktet for havnevedtaket i Hamburg ble det kjent at folkerepublikken gjennom sin politistat begikk forbrytelser i Europa, skriver Görlach.

Som kjent har Beijing opprettet inkognito politistasjoner i Europa og Nord-Amerika, herunder Sverige. Et formål skal være å overvåke kinesiske borgere utenlands, skremme dissidenter til taushet og tvinge regimekritikere til å returnere til Kina.

– I Xis tale på den 20. partikongressen (16.-22. oktober 2022, red.anm.), hvor han ble utropt til president for tredje gang, dukket ordet krig opp 55 ganger og ordet sikkerhet 91 ganger. Glemt er begrepene reform og modernisering, heter det videre fra Görlach, som tror Scholz kan bli en ny diktatorlakei som Schröder.



– Det faktum at SPDs partileder [Lars] Klingbeil tar sin sjef i forsvar og sier at havnen i Hamburg ikke er en kritisk infrastruktur, kan bare fremkalle hoderystelse og litt tristhet sett i lys av fakta, fordi det gjør det klart at ny generasjon sosialdemokrater også er blinde på begge øyne når det kommer til krystallklare potensater.

– Uansett er Olaf Scholz veldig glad for at avtalen ble en suksess[.] Men slik kan herr Scholz skinne under sitt besøk i Kina i begynnelsen av november; og kan også håpe på en økonomisk belønning for lydigheten han har vist Xi. Etter sin tid som kansler vil han kanskje få en jobb som hans trøstesløse SPD-forgjenger i embetet, Gerhard Schröder. Da må SPD bære byrden av både Gass-Gerd (Gerd betyr Gerhard, red.anm.) og Xi Olaf, mens tyskerne må lide under at deres sikkerhet blir solgt ut til Beijing-diktaturet.

