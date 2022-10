annonse

Politikerne er mer lovlydige enn avsløringene om pendlerboligene gav inntrykk av. Det kan være en viktig lærdom for oss alle, mener Vårt Land.

– Onsdag ble det kjent at 38 politikere har fått økt skatt etter at Skatteetaten har gjennomført kontroll for å følge opp sakene om stortingsrepresentantene sine pendlerboliger.

– Selv om til sammen 290 politikere ble kontrollert av skattestyresmaktene, er det bare elleve politikere som blir krevd for ekstraskatt, skriver Vårt Land i en leder, og legger til:

– I stor grad støtter konklusjonene fra Skatteetaten opp under det politikerne selv sa da avsløringene kom, nemlig at regelverket og rettledningen fra Stortingsadministrasjonen var for dårlig.

– Selv om både Statsministerens kontor og Stortinget har ment at Skatteetaten har tolket reglene for strengt, er det nå mye som tyder på at saken har fått en endelig konklusjon.

Vårt Land skriver videre at Skatteetaten heldigvis har gjort en grundig jobb. For mange politikere som har vært mistenkeliggjort i lang tid kan konklusjonen ha vært frigjørende.

– Nå som fasiten er så godt som klar, er det likevel mye som tyder på at vi i stor grad kan stole på politikerne våre. Selv om det er vedtatt at noen få må betale ekstraskatt, er det i stor grad slik at politikerne følger de lover og regler som gjelder for alle andre.

