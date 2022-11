annonse

Valget om å trekke Storbritannia ut av EU i 2016 var en naiv tabbe, som britene nå betaler dyrt for, skriver Dagsavisen.

De mener at britene må krype til Brussel og innrømme at det er blitt gjort en elendig vurdering. En reinntreden i EU må på den britiske dagsorden, ifølge avisen.

– Jeg deler ikke Dagsavisens programforpliktede EUfori – hverken til den nye britiske statsministeren eller en eventuell reversering av Brexit, sier Geir Ugland Jacobsen til Resett.

Ugland Jacobsen er leder av Demokratene. Wikipedia skriver at han er utdannet siviløkonom og har arbeidet blant annet i Ford Motor Norge, VG, Telenor og Filmnet i forskjellige direktørstillinger. Han har også vært administrerende direktør i Vålerenga fotball ASA. Etter 2009 har han arbeidet som bedriftsøkonomisk konsulent.

Han mener at EU i likhet med mange andre overnasjonale organer for lengst har forlatt sin opprinnelige idéplattform og fått sin egen identitet og agenda, i konflikt med idéene de er tuftet på.

– De overnasjonale organenes higen etter makt og penger, kombinert med deres stigende forakt for nasjonal suverenitet, er som en Frankenstein-historie, der skaperen mister kontrollen og til slutt blir et offer, sier han, og legger til:

– Å trekke Storbritannia ut av EU var helt riktig. Overnasjonale, korrumperte og bloddyre byråkratier bør avskaffes, og respekten for selvstendige nasjoner, nasjonalt demokrati og handel på like vilkår må gjenopprettes.

Når demokrati og nasjonal suverenitet ofres, er det bare å komme seg ut.

– Demokratene vil trekke Norge ut av mange nasjonalt og økonomisk destruktive organisasjoner og avtaler. Vi vil blant annet ta Norge ut av EØS, si opp Schengen-avtalen og Parisavtalen, kutte alle bånd til korrupte WEF og WHO, og ta et langt skritt tilbake ift FN.

Det samme bør andre land gjøre, hvis de vil overleve som autonome og suverene stater, med fungerende demokrati og høy grad av personlig frihet.

Han forteller at samarbeidende overnasjonale organer som FN, WHO og EU, anledet av ideologer i WEF (World Economic Forum), fester nå grepet for hver dag, og det begynner å haste.

– De som ikke erkjenner dette, har sovet i timen, eller ønsker rett og slett å avskaffe nasjonen sin. Det siste Storbritannia bør gjøre nå, er å tilnærme seg EU igjen.

Den nye statsministeren synes dessverre å ha bånd til WEF, og det lover i så fall dårlig. Påfallende mange statsledere som plutselig dukker opp fra ingenting, synes å ha slike bindinger, sier han.

– Både Storbritannia og Norge vil med kompetente og nasjonalt lojale regjeringer klare seg utmerket uten EU. Vi vet at EU vil stikke kjepper i hjulene en stund for å demonstrere hvor feil det er å forlate organet, men det vil være forbigående, sier Ugland Jacobsen, og mener at frihet har sin pris:

– Selvstendige nasjoner som evner å innrette seg, vil komme styrket ut over tid. De vil nyte godt av frihet, selvstendighet og eget folkestyre, samt bedre økonomi og sikkerhet.

Personlig kan jeg godt leve litt mer sparsommelig i en overgangsperiode for å bevare friheten. Det tror jeg faktisk de aller fleste europeere vil.

