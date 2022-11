annonse

24. februar gikk Putin til krig mot Ukraina.

Det uttalte formålet var å avsette «juntaen» i Kyiv samt «denazifisere» og «demilitarisere» landet. Russland angrep fra to hovedfronter samtidig, nemlig fra øst og sør i landet (Donbas-regionen og Krim) og fra nord (Hviterussland, Belgorod og Kursk).

Men senere, da russerne viste seg ute av stand til å innta den ukrainske hovedstaden, forklarte Kreml det hele som en avledningsmanøver for å tappe ukrainske ressurser fra den virkelige innsatsen: «frigjøringen» av russiskspråklige områder.

I løpet av høsten har ukrainerne gjennomført en motoffensiv hvor de har gjenerobret deler av Sør- og Øst-Ukraina. Etter at Putin nylig begynte å sende tropper til Hviterussland, fryktes det at russerne planlegger et nytt anslag mot hovedstaden Kyiv.

Hos det politiske og militære lederskapet i Kyiv stiger bekymringen, selv om øvelser er den offisielle begrunnelsen for troppeforflyttingene fra Russland til Hviterussland. De husker godt januar og februar 2022, da russiske soldater etter sigende bare skulle trene da de ble sendt til Hviterussland – men i virkeligheten var en invasjonshær.

– Moskva har sendt tusenvis av soldater til hviterussisk territorium siden midten av måneden. For trening fordi egne treningsplasser ikke strekker til? Eller for å forberede et nytt angrep på Kyiv? Militærekspertene i Vesten er enige om ett punkt: Aleksandr Lukasjenko, den autokratiske herskeren i Minsk, ønsker faktisk å holde sin egen hær utenfor direkte kamper med Ukraina. Spørsmålet er om han kan motstå det økende presset fra Kreml for å endelig gå i kamp sammen med de «russiske våpenbrødrene».

Det skriver Thomas Urban hos Cicero, og legger frem flere ulike scenarier fra ukrainsk hold, russisk hold og eksperter.

Ukraina og deres rådgivere, i hovedsak fra Storbritannia, ser ingen umiddelbar fare for angrep på Kyiv. Britisk etterretning mener at de rundt 20.000 soldatene som er blitt utplassert sør i Hviterussland stort sett tilhører de 300.000 umotiverte personene som ble mobilisert forrige måned. Heller ikke satellittbilder viser noen forberedelser til troppeformasjon lik den vi så sist i 2021 og månedene frem mot 24. februar.

Russiske militærbloggere mener at formasjonen teller over 170 stridsvogner, 200 pansrede troppebærere og opptil 100 kanoner og mortere med storkaliber, som Urban kaller en «svært farlig størrelse» sett med ukrainske øyne.

Samtidig, i okkuperte Kherson oblast sør i Ukraina, anla russerne tidlig et system med skyttergraver og panservernhindringer. Hvis ukrainerne skulle bryte igjennom dette, ligger Krimhalvøya helt åpen for angrep. Russland kan derfor ha interesse i en avledningsmanøver for å trekke ukrainske ressurser nordover.

En avledningsmanøver nå utelukker likevel ikke et angrep fra nord senere. Kyivs militære ledelse sies å frykte en reprise fra forrige vinter. I slutten av 2021 begynte Russland som kjent å bygge opp tropper sør i Hviterussland.

Selv om Lukasjenko utad har ønsket å distansere seg fra krigen og helst ikke involvere hviterussiske styrker, poengterer Urban at Lukasjenko ikke bare presses av Putin, men også sin interne, delvis eksilopposisjon og utsiktene til at Ukraina, hvis de vinner krigen, vil kunne bli et tilfluktssted og base for opposisjonen.

– Lukasjenko kan imidlertid frykte at han vil gå til grunne sammen med Putin hvis det ble ytterligere alvorlige militære tilbakeslag fra russerne i Moskva og en palassrevolusjon. Han kan heller ikke være interessert i en militær seier for ukrainerne.

