Det er ingen planer om at kornskip skal seile i Svartehavet onsdag, opplyser Russland trakk seg fra kornavtalen i helgen.

– Ukrainas, Tyrkias og FNs delegasjoner er enige om å ikke planlegge noen avganger med kornskip i morgen, heter det i en uttalelse tirsdag fra kornavtalens koordineringssenter i Istanbul, melder NTB.

Russland kunngjorde lørdag at de trekker seg fra avtalen etter et angrep med droner mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den russiskkontrollerte Krim-halvøya. Russiske myndigheter mener det vil være risikabelt og farlig å fortsette kornavtalen uten russisk deltakelse, og sier at de ikke kan garantere for skipenes sikkerhet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han de kommende dagene vil ha telefonsamtaler med sine kollegaer i Russland og Ukraina i håp om å redde avtalen.

– Vi har troen på at vi skal klare dette. Kornavtalen kommer alle til gode, sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu tirsdag.

