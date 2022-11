annonse

Freyr Battery er notert på Wall Street, og de har fått noen av USAs største investeringsfond med på laget. Staten har gitt løfter om fire milliarder kroner i lån og garantier og kommunen ga starthjelp ved å kjøpe aksjer for ti millioner.

Freyrs gründer Torstein Dale Sjøtveit forteller at valget falt på Rana fordi de har billig strøm og at de har sikret seg en langsiktig kraftavtale med Statkraft til «nordnorske» priser.

Klassekampen skriver at Freyr skal produsere gigantiske batterier levert i containere. Kunder i Japan og USA har allerede lagt inn bestillinger, og en av dem er verdt 30 milliarder kroner. Men kapasiteten til Freyrs fremtidige fabrikk i Mo i Rana vil bli stor nok til å kunne doble disse bestillingene.

annonse

– I første omgang leverer vi batterier som skal lagre energi fra sol og vind, sier Dale Sjøtveit.

Media er full av politikeres lovord og visjoner om batteriers fremtid i nullutslippssamfunnet, eller det grønne skiftet. Resett ville gjerne høre hva en klimarealist mente om saken og stilte sivilingeniør Geir Hasnes to spørsmål:

– Hvor mye strøm kan et batteri levert i containere levere av strøm, f.eks hvor mange husstander og hvor lenge?

annonse

– Er det økonomisk, med tanke på strømpris?

Feil spørsmålen

– Du stiller en del spørsmål, men jeg tror spørsmålene er feil, svarer Hasnes.

– I Dagens Næringsliv 25.10 kan man se at Freyr-sjefen har sikret seg lønn og bonuser til 27 millioner. Hvordan harmonerer dette med det du skriver på Resett 26.10 om at kommunen går inn med 10 millioner i starthjelp?

Les også: Byggingen av Norges største batterifabrikk er i gang – med milliarder fra staten

annonse

Hasnes hevder at Narvik for 50-60 år siden var den rikeste kommunen i Norge per innbygger, men at «udugelige politikere greide å styrte den ut i et økonomisk vanføre, grunnet deres underlige tro på finansspekulasjoner som skulle gi enorme fremtidige inntekter». Rana kommune, «som sikkert var like desperate etter lett-tjente penger», var med på lasset, forteller han.

Alle ordførere og alle kommunestyrer i Nord-Norge er desperate etter investeringer og nye arbeidsplasser, fordi de unge flytter ut og arbeidsplasser nedlegges, noe som har foregått jevnt og trutt de siste 60 årene. Innbyggertallet i Rana står på stedet hvil og har gjort det i hvertfall 40 år.

– Hvordan kan de tro at de ved et trylleslag skal kunne tiltrekke seg mange tusen kvalifiserte arbeidere? spør Hasnes.

Les også: Ingen leser FNs klimarapporter – men det er meningen, sier klimarealist Hasnes

Kommunen har 3 000 mennesker ansatt i sekundærnæringer. Dette tallet skal plutselig dobles, sier Hasnes. Jernverket på Mo i Rana hadde på 1960-tallet noe over 3 000 ansatte og var en av de største bedriftene i Norge. Men jernverket, som baserte seg på kjent teknologi, tok ni år å bygge istedenfor tre, og kostet selvsagt det dobbelte av det som var opprinnelig antatt. I mellomtiden var prisen på stål gått betraktelig ned.

– Norge har fint liten batterikompetanse, om noen. Det må ansettes fra hele verden, noe Freyr gjør nå, og der finnes kanskje mange nok som kan lokkes til Mo i Rana. Det finnes vel ingen batterifabrikker i Norge i dag. Det finnes heller ikke gruvedrift til råmaterialene. Disse må i hovedsak skipes fra Sør-Amerika og Afrika. At det lokkes med billig kraft som konkurransefortrinn vil vel neppe forbause noen. Kraftprodusentene er jo politisk drevet, så bare politikerne vil, så kan kraftprisene settes ned, sier han, og fortsetter:

– Så var det kundene da. Hvorfor bestiller japanere battericontainere fra Norge? Det meste av europeisk produksjon av hva som helst gjøres mye billigere i Asia. Europa er i ferd med å bli avindustrialisert fordi politikerne har latt seg oppsluke av «den grønne bølgen».

Les også: Heller kaldt vann i årene på klimalobbyen: – Det grønne skiftet finnes ikke bærekraftig (+)

– Det sies at slike battericontainere skal kunne settes opp i forbindelse med vindkraftproduksjon. I så tilfelle blir jo vindkraftproduksjonen dyrere selv om slitasjen på overføringsnettet kanskje går noe ned. Hvor mye det vil hjelpe er vanskelig å si. Selv slike containere må settes opp i gigantiske mengder for å gi vesentlig backup når vinden ikke blåser. Uten seriøse beregninger er det umulig å si noe om hva slik backup vil koste. Jeg har tidligere beregnet at batteribackup av vind- og solkraft vil koste i størrelsesorden det samme som selve vind- og solkraftverkene. Så kraftprisen vil effektivt sett dobles. Men hvor lenge batteriene vil vare og hvordan de skal resirkuleres er i all hovedsak problemer man skal ta i fremtiden. Batteriene varer generelt i 4 år før de må resirkuleres. I dag resirkuleres 50 prosent av batteriene, og resirkulering er dyrt, fastslår han.

annonse

Les også: Forsker angrer på et partipolitisk «klimaopprop»: – Intet fagfelt er mer politisert enn klimafeltet (+)

– Tyskerne har drevet selvskading så lenge at de har begynt å skjønne at de må fortsette med kull- og atomkraft. I den forbindelse har de begynt å rive vindmøller, som i Tyskland nå generelt nærmer seg slutten av levetiden. Bortimot ingen nye vindmøller settes opp i Tyskland. Dersom en vindmølle varer i 20 år må den ha ny battericontainer fem ganger. Det blir fantastisk dyrt, sier sivilingeniøren.

Han ser på det som penger ut av vinduet:

– Snakk om å bruke penger på et ikke-problem, som klimaovertroen er.

Geir Hasnes avslutter med å si at vi vet godt hvor statens penger havner til slutt.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT