En lærer i Østfold skrev kritisk om vindkraftanlegget på Haram. Da sladret Østfold Energi til rektor og fylkeskommunen.

Østfold Energi eies av Østfold fylkeskommune og er hovedeier i vindkraftselskapet Zephyr som i 2019 ville bygge vindmøller på Haramsøya i Møre og Romsdal, skriver Klassekampen.

Det møtte sterk motstand fra lokalbefolkningen, og læreren sendte flere eposter til Østfold Energi med innhold som dette: «Jeg gjør med dette Østfold Energi ansvarlig for å med viten og vilje rasere norsk natur med den hensikt å skulle tjene penger!»

Noen dager senere tok en leder ved skolen kontakt med læreren. Årsaken var at informasjonsrådgiver i Østfold Energi hadde sladret på læreren til Østfold fylke og rektor.

«XX er vindkraftmotstander og tar dessverre ikke hensyn til at arbeidsgiveren, Østfold fylkeskommune, er Østfold Energis majoritetseier», skriver kommunikasjonsrådgiveren i en e-post.

Vedkommende reagerer på at læreren som ansatt hadde brukt jobb-e-posten og forventet at arbeidsgiver grep inn for å stoppe læreren.

– Å kontakte arbeidsgiver på denne måten er skittent maktspill. Østfold Energi forsøkte å skremme meg til taushet. De oppnådde det nesten, men jeg bestemte meg for at jeg ikke ville akseptere noen munnkurv, sier læreren, som i dag leder Folkehelseutvalget i organisasjonen Motvind.

Vedkommende som sladret har byttet jobb og Østfold Energi sier at de allerede har beklaget episoden.

– Den eposten skulle aldri vært sendt, sier de til Klassekampen.

