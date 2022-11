annonse

Kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, frykter at superkapitalister kjøper opp ytringsfriheten og at det fører galt av sted. Anders Heger vurdere å gi opp Twitter.

Simonsen synes Elon Musks signaler om hva han vil med Twitter ikke er bra. Hun liker ikke at han vil slippe inn Donald Trump og andre personer som har blitt utestengt.

– Det er en direkte invitasjon til å tillate konspirasjonsteorier og falske nyheter. Jeg frykter at Twitter skal bli en mer sivilisert 4chan, sier Simonsen til Klassekampen, og legger til:

– Vi har sett at konspirasjonsteorier ikke bare er noe man kan le av, men at det faktisk kan føre til vold og voldsom polarisering i politikken.

Marie Simonsen har 108.000 følgere, og vil bli på Twitter inntil videre. Siden 2009 har hun lagt ut nesten 58.000 meldinger.

– Jeg vil avvente og se hva som skjer. Jeg synes ikke at man bare skal flykte. Det kommer til å ta veldig lang tid å bygge opp en tilsvarende plattform. Og da overlater man også en ganske velfungerende og stor plattform til gærningene, sier hun.

Anders Heger vurderer å gi opp

– Jeg registrerer at folk tror dette oppkjøpet er en seier for ytringsfriheten. Det er så misforstått som det kan få blitt. Twitters rolle som vesentlig for den globale ytringsfriheten er blitt mye dårligere av at én enkeltperson sitter og kontrollerer det hele, sier han.

Anders Heger mener at de superrikes enorme makt er et problem for demokratiet.

– Nå har vi fått et nytt stunt når Elon Musk har tilegnet seg kontroll over en av de viktigste ytringsplattformene, sier han, og legger til:

– Jeg logget av fordi jeg tror at Facebook utgjør en stor og alvorlig fare mot demokratiet i verden. Det er all mulig grunn til å tro at Twitter går i samme retning, og da må man logge av der også.

