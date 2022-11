annonse

Nå må det også bli slutt på at hundrevis av norske skattemilliarder årlig brukes på land og regimer som hater nordmenn og Norge.

Statsminister Støre og finansminister Vedum ligger ikke på latsiden når det gjelder å jobbe med de store og viktige politiske utenrikspolitiske sakene som denne dårlige sosialist- og globalistregjeringen til Støre elsker. Glemt av disse to herrene er igjen som alltid Norge og det norske folk. Ref., statsbudsjettforslaget for 2023.

Ja, glemt i viktige saker som for eksempel sjokkpriser på strøm, manglende selvforsyning, manglende forsvar, økte matvarepriser, manglende hjelp og støtte til norske bønder, fiskere som sliter, økte renter, økte egenandeler på sykdom, fastlegekrise, dårlige trygdeoppgjør, klimahysteri, ettervirkninger av koronanedstengningen i Norge, milliardsløseriet på norsk bistand, utenlandskabler, vindmøller på land og til havs som ødelegger norsk natur, fauna og fiske, høye skatter og avgifter, samt de altfor høye prisene på diesel og bensin i oljelandet Norge.

Og da har jeg ikke sagt et eneste ord om at Norge selvsagt ikke kan være hele Europas grønne batteri. Demokratene mener derfor bestemt at Norge snarest må slutte å underkastelse seg EU og ACER, og snarest ta tilbake nasjonal kontroll over energipolitikken. Vi vil selvsagt også stoppe den enorme eksporten av strøm gjennom utenlanskablene, som ruinerer og tømmer kontoene til nordmenn helt unødvendig med milliardregninger og monsterpriser på strøm.

Og bare så det også avslutningsvis er sagt: Nå må det også bli slutt på at hundrevis av norske skattemilliarder årlig brukes på land og regimer som hater nordmenn og Norge. Milliardene må heller brukes på nordmenn i Norge som sliter. Nok er nok!

