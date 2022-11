annonse

Det kommer nå nye detaljer om da David DePape tok seg inn i Pelosi-familiens hjem i San Francisco fredag kveld.

Kilder som NY Post siterer, beskriver DePape (42) som en venstreradikaler med sympati for Black Lives Matter og LHBT. Rusmisbruk, psykose og hjemløshet skal også være del av bildet. Det var Document som først omtalte DePapes påståtte preferanser.

Fredag kveld brøt DePape seg inn i San Francisco-hjemmet til Nancy og Paul Pelosi (begge 82). Nancy er som kjent speaker i U.S. Congress og dermed en av landets mektigste politikere. DePapes mål skal ha vært Nancy, som imidlertid var bortreist.

Nå kan NY Post formidle flere detaljer om hvordan angrepet forløp. Selve innbruddet skjedde ved at DePape gikk inn i hagen og brukte sin medbrakte hammer til å knuse en glassdør. Lengre oppe i huset fant han Paul Pelosi sovende.

DePape krevde at Pelosi stod opp. «Where is Nancy», hvor er Nancy, var det første som DePape spurte om, ifølge Politico. Pelosi svarte at kona befant seg i Washington, D.C., og spurte hvordan de kunne løse situasjonen. Da erklærte DePape sin hensikt om å binde Pelosi, og begynte å dra håndstrips ut av lommene sine.

Deretter skulle DePape ta seg en lur i Pelosi-parets soverom, angivelig fordi han var sliten etter å ha båret en ryggsekk hele veien til huset. Da Pelosi da forsøkte å komme seg unna, ble han innhentet av DePape og ført tilbake til soverommet.

Etter videre samtaler mellom de to ble Pelosi i stand til å komme seg på baderommet, hvor han klarte å ringe politiet. DePape innså til slutt hva som hadde skjedd, men rømte ikke fra å stedet, etter eget sigende fordi han, i likhet med USAs grunnlovsfedre, «kjempet mot tyranni og det er ikke et alternativ å overgi seg», skriver NY Post.

Saken fortsetter.

DePape og Pelosi gikk ned i første etasje, og da politiet ankom skal Pelosi ha løpt for å åpne døren. Men terroren var ikke over.

DePape hadde som sagt ingen planer om å overgi seg, og ville kun møte politiet «gjennom» Pelosi. Pelosi forsøkte å gripe tak i hammeren, men DePape mishandlet da mannen, som ble påført brudd i skallen.

I avhør har DePape fortalt at hans mål var Nancy Pelosi, som han anser som «flokkens leder» når det gjelder «løgner» fra Democratic Party. Med sin hammer skulle DePape knuse speakerens kneskåler.

